Chivite elude toda responsabilidad en los 1,7 millones de mascarillas almacenadas

Sodena es una sociedad pública que preside el titular del departamento Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, consejero que cuando se firmó el acuerdo el 7 de mayo de 2020 era Manu Ayerdi y que ahora es Mikel Irujo, ambos de Geroa Bai.

La presidenta, que haa petición de Navarra Suma, ha afirmado que el convenio no lo firmó su Ejecutivo sino Sodena y que ella no tuvo una intervención directa en el mismo ya que no pasó por el seno del Gobierno.