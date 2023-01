Más de 400 sanitarios examinados para solo 193 plazas en Navarra

Temblando bien por el frío, bien por los nervios, 433 aspirantes se reunieron este sábado frente al Edificio de Ciencias de la Universidad de Navarra para examinarse de las pruebas de Formación Sanitaria Especializadas. Organizados en siete aulas, los exámenes dieron comienzo a las 16.00 de forma simultánea a nivel nacional, y tuvieron una duración de cuatro horas y media.

plazas ofertadas han sido de 193, una menos que el año pasado. Quitando las 47 plazas destinadas a la En el caso de Navarra, las, una menos que el año pasado. Quitando las 47 plazas destinadas a la Clínica Universidad de Navarra , 113 de las plazas públicas serán para Medicina, 22 para Enfermería, 9 para Farmacia, 5 para Psicología, 2 tanto para Física como Biología, y una única plaza para Química.

Eduardo Buxens

MUCHA GENTE Y POCAS PLAZAS

Entre los sanitarios que esperaban a la puerta de la Universidad estaba Celia Álvarez, de 23 años, que se graduó de Enfermería el curso pasado y, desde entonces, está apuntada a una academia para prepararse el examen de Enfermero Interno Residente (EIR). Aseguró dedicarle cerca de 10 horas diarias al estudio y, aunque era optimista, sabía que las posibilidades eran pocas: solo en Pamplona se han presentado 139 enfermeros y las plazas son muy bajas. Su meta es ser matrona en Pamplona, pero tiene claro que “no hay que descartar nada”.

El mismo objetivo tiene Usua Vergara, también de 23 años, aunque ella no ha podido dedicarle tanto tiempo al estudio: ”Estudiar a la vez que trabajas es imposible”, opinaba. “Pero como ya tengo un trabajo, pienso: ‘¡Bah!, lo hago por si consigo y, si no, a seguir con lo que tengo”.

Esa aparente falta de motivación, explicó Alberto Hornos, enfermero de 27 años, es porque “no ves posible sacar una plaza que, además, te interese”. En el caso de los enfermeros, no es necesario aprobar la prueba de Formación Sanitaria Especializada para ejercer, como sí sucede con los médicos, por lo que “si te acaba tocando una especialidad que no te gusta en una ciudad que no es la tuya, cobrando la mitad del sueldo de un enfermero porque estás en formación, tiene que gustarte mucho para que merezca la pena”, comentaba Hornos.

Este año es la segunda vez que Iranzu Elcano e Íñigo Artienda, compañeros de clase durante la universidad, se presentan a la prueba de Farmacéutico Interno Residente (FIR), y parecen concordar con lo que mencionaba Hornos: “Esto es para trabajar y no ganar, pero al final si lo haces es por gusto, porque realmente te gusta trabajar en un hospital”, sentenció Artienda.

Elcano tiene claro que le gusta la rama de Microbiología y Farmacia hospitalaria, pero más claro tiene que las plazas son pocas. “No estamos para elegir”, se lamentaba mientras otra chica del grupo de clase afirmaba lo duro que era conseguir sacarse el FIR.

Y, además de las pocas plazas, otro problema que se plantean los sanitarios es el carácter general del examen. Julieta Lavilla, una cirujana argentina de 35 años que tiene que volver a aprobar el examen de Médico Interno Residente (MIR) porque no le convalidan el título de su país, aseguró que no le será fácil ejercer su especialidad. “Yo sé que a cirugía no voy a llegar. Si me preguntan de mi especialidad, perfecto. Pero si me hacen preguntas muy específicas de cardiología, no”, explicó. Vergara, por su parte, concluyó que “el examen debería ser acorde a la especialidad en la que aspiras ejercer”.