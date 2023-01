Expertos alertan de que el plan de Navarra contra el suicidio no es eficaz por falta de recursos

tabú que rodea al suicidio comenzó a caer hace unos años el foco sobre la salud mental empieza a ganar visibilidad y a poner sobre la mesa un problema que preocupa a los expertos. Cada vez más. Se lo dicen los números, que no dejan de crecer, y también su experiencia diaria en la consulta. Y este viernes, en las jornadas de prevención del suicidio que celebró la el plan de Navarra contra el suicidio “no está siendo eficaz por falta de medios”. Baste un dato: en 2021 los casos consumados de suicidio aumentaron un 32% en la Comunidad foral. Desde que el velo decomenzó a caer hace unos años el foco sobre la salud mental empieza a ganar visibilidad y a poner sobre la mesa un problema que preocupa a los expertos. Cada vez más. Se lo dicen los números, que no dejan de crecer, y también su experiencia diaria en la consulta. Y este viernes, en las jornadas de prevención del suicidio que celebró la UPNA , estos expertos alertaron de que. Baste un dato: en 2021 los casos consumados de suicidio aumentaron un 32% en la Comunidad foral.

Desde que el psiquiatra Javier Royo Moya realizó el MIR en Pamplona y comenzó después a ejercer, el zaragozano ha centrado su carrera en la psiquiatría infantil, los últimos 25 años en el Sistema Navarro de Salud. Desde el centro de salud mental infantil juvenil de Sarriguren el especialista se ha especializado en trastornos depresivos. Y ayer centró su ponencia en el suicidio y la salud mental en la población adolescente.

Comenzó distinguiendo las tres tipologías que se engloban en la conducta suicida: ideación suicida (pensar en suicidarse), intento de suicidio (acto autolesivo con intención de provocar la muerte) y suicidio consumado. Después, aportó cifras de contexto. En 2021 en España hubo 4.003 suicidios. En Navarra, según sus últimos datos, se pasó de 44 suicidios consumados en 2020 a 58 en 2021. “Una subida del 32%. Y volverá a crecer”, temió.

AUSENCIA DE UN PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN

Con un muy pegado a la realidad, Royo aseveró que es posible frenar las cifras del suicidio. De hecho, habló de países que lo han logrado en los últimos años. Todos coincidían en poseer un plan nacional de prevención del suicidio con enfoque multisectorial: Salud, Educación, Política y Social. Dotado de recursos y reevaluado periódicamente. No es el caso de España. Ni de Navarra. “España no ha logrado nunca tener un plan nacional. Hay una estrategia de salud mental de 2006 revisada en 2021. Navarra tiene un plan de atención a las personas de conducta suicida. No está dotado económicamente y la cobertura no es muy buena. Con una subida del 32% no parece que esté teniendo gran eficacia. Por eso me sorprende que Salud y Carlos Artundo (director general) no estén hoy aquí”, contó.

EL SUICIDIO ES LA SEGUNDA CAUSA DE MUERTE EN ADOLESCENTES

El psiquiatra centró el tema en adolescentes. No en vano, en España el suicidio es la segunda causa de muerte en esta población. En 2020 murieron por su propia mano 14 menores de 15 años en España. 7 chicos y 7 chicas. En 2021 fueron 22, duplicándose el número de varones. Por ello quiso apuntar posibles respuestas a la realidad.

IMPACTO DE LA PANDEMIA: COLAPSO DE SALUD MENTAL

“¿Qué factores pueden explicar este aumento brusco del suicidio en menores? En primer lugar, es indudable el impacto de la pandemia. Desde 2020 ha habido un aumento de los trastornos psiquiátricos en la población adolescente: depresivos, de ansiedad, síntomas relacionados con el duelo... Y hubo un empeoramiento significativo en adolescentes que ya sufrían de un trastorno psiquiátrico previo. Es muy llamativo el caso de la autolesión no suicida, cuando empecé en psiquiatría era rarísimo verlo y ahora es tremendamente habitual”, relató.

"RESPUESTA POBRE" DEL SISTEMA NAVARRO DE SALUD

Según declaró Javier Royo, con el avance de la crisis del coronavirus hubo un colapso del sistema, especialmente en los dispositivos de salud mental infanto-juvenil. “El aumento de listas de espera se ha ido a los 4 meses. También ha disminuido en consecuencia la frecuencia de consultas, dándose una saturación de los hospitales de día y de las unidades de hospitalización psiquiátrica. Pero es que Navarra sólo tiene cuatro camas para ingreso en psiquiatría infantil. Y en dos habitaciones compartidas. Una comunidad que se precia de su sistema de salud, que sólo tenga cuatro camas es como para que se replante la situación. Todo esto llevó al aumento de la vulnerabilidad para las conductas suicidas. Se está dando una pobre respuesta desde el Sistema Navarro de Salud”, criticó el psiquiatra infantil.

CÓDIGO SUICIDIO: UN BUEN PLAN PERO SIN RECURSOS

Royo explicó que Navarra tiene un programa de prevención de suicido desde 2017; por un lado se realiza un seguimiento telefónico durante un año a aquellos pacientes derivados desde urgencias por intentos de suicidio del que dijo que “no ha funcionado”. El otro gran programa foral se llama ‘Código suicidio’.

“Cuando se detecta, se activa un botón, pero está descoordinado con respecto a Salud y otros sectores, como Educación, por ejemplo. Antes íbamos a los centros, ahora no podemos, porque si vamos a un colegio, perdemos tres consultas. Y hay una lista de espera de 4 meses. El papel lo aguanta todo, pero la realidad es que el psiquiatra y el psicólogo no pueden desplazarse al centro. Según código suicidio se definen tiempos máximos de derivación entre servicios. Así por ejemplo, se cita en el centro de Salud Mental antes de 7 días para adultos y antes de 3 días para menores de 17 años. Pero la lista de espera es de 4 meses. Está bien, pero no está dotado económicamente. Es una buena intervención pero necesita de recursos. Llevamos 13 años sin centro de salud mental infanto-juvenil. Y ocurre lo mismo con la uci pediátrica. Tenemos ombliguismo, porque parece que tenemos un sistema muy potente y no es así, quizá lo tuvimos, pero ya no. Mi sensación es que en lugar de trabajar en la prevención, trabajamos a salto de mata”, terminó.