Chivite anuncia que el proyecto de la segunda fase del Canal de Navarra sale a exposición pública

María Chivite ha anunciado que el proyecto de la segunda fase del La presidenta de Navarra,ha anunciado que el proyecto de la segunda fase del Canal de Navarra , "que permitirá llevar agua de calidad a la Ribera procedente del Itoiz", sale a exposición pública. Concretamente, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes el proyecto y se prevé que en los próximos días sea también publicado en el Boletín Oficial de Navarra (BON).

Según ha informado el Ejecutivo foral en nota de prensa, a partir de ese momento se abrirá un plazo de 30 días hábiles para que las personas interesadas puedan formular sus alegaciones, por escrito, ante la Confederación Hidrográfica del Ebro.

La presidenta ha valorado positivamente el "avance" en la tramitación administrativa de esta iniciativa, "de gran valor para la Comunidad foral y, en especial, para la Ribera, sus habitantes y la industria agroalimentaria". Chivite ha señalado que tanto el Gobierno Central como el Ejecutivo foral siguen trabajando "de manera coordinada" en la tramitación de este proyecto que tiene "un gran papel estratégico como pilar clave en la reactivación económica".

Asimismo, ha recordado que la segunda fase del Canal conllevará una garantía para que "más de 70.000 habitantes de la zona puedan consumir agua de calidad, y la puesta en riego de hasta 20.214 hectáreas, lo que nos permitirá avanzar en el desarrollo económico de la Ribera, así como mitigar los efectos del cambio climático".

"Navarra tiene ante sí un reto colectivo, en el que no sobra nadie. Porque quien no tenga aseguradas fuentes de agua de calidad y en cantidad en los próximos 30 años, no habrá realizado la tarea, dejando a los territorios, y a sus futuras generaciones, desabastecidas en inferiores condiciones", ha dicho.

En declaraciones a los medios de comunicación en Tudela, ha afirmado que el proyecto "ya va cogiendo visos de realidad" y que "cumpliendo con el calendario que teníamos previsto, se licitarán las obras a finales de este año 2023". En este sentido, ha señalado que "es un paso más, ahora empieza el periodo de alegaciones", y ha destacado "la importancia" de este avance, en especial "para toda la Ribera de Navarra".

"No solo para el desarrollo económico y para el equilibrio territorial, sino también en la búsqueda de ese agua de calidad para esos 70.000 riberos y riberas que también tenemos ese derecho a tener un agua de calidad como ya vienen disfrutando los navarros y navarras que viven en la Comarca de Pamplona", ha indicado.

Además, ha asegurado que "en estos momentos de escasez de recursos hídricos, invertir en infraestructuras hídricas es fundamental para luchar contra el cambio climático". "Y quien no haga estas inversiones perderá el tren en cuanto al cambio climático y la escasez de recursos naturales como es el agua, que es un bien tan preciado y que tanto necesitamos también en la Ribera, no solo los agricultores y agricultoras para el agua de riego y nuestra industria agroalimentaria, que también, pero quiero poner sobre todo en valor ese agua de boca de calidad para esos más de 70.000 riberos y riberas", ha incidido.

DETALLES DEL PROYECTO

El proyecto contempla la construcción de una conducción de acero a presión de 71,4 kilómetros de longitud, que empieza en el final actual del canal de Navarra en el término municipal de Pitillas, y termina en la laguna de Ablitas, cruzando en su recorrido los ríos Aragón, Ebro y Queiles, así como las Bárdenas Reales y las autopistas A-68 y AP-68 entre otras infraestructuras.

A lo largo de su recorrido se dispondrán un total de 12 tomas de riego y abastecimiento, que suministrarán el agua a los diferentes sectores de riego y abastecerán a los municipios beneficiados.

En concreto, se habilitarán tomas que regarán los siguientes términos municipales: Carcastillo y Bardenas Reales (toma 11); Cadreita (toma 12); Tudela (tomas 13 y 13b); Castejón y Corella (tomas 14 y 15); Cascante, Cintruénigo, Corella y Tudela (toma 16); Cintruénigo, Fitero y Tudela (toma 17); Cascante y Murchante (tomas 18 y 19); Monteagudo y Tulebras (toma 20); y Ablitas y Cascante (toma 21).

El proyecto prevé la construcción de dos balsas de regulación, la primera situada al principio del nuevo recorrido proyectado y tiene una capacidad de 107.000 m3, mientras que la segunda, y más importante, se sitúa en las proximidades de Tudela con una capacidad de 7,95 millones de metros cúbicos.