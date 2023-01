Salud NA+ dice que las plazas de medicina de familia en Navarra "no son atractivas" Cristina Ibarrola considera que el departamento de Salud "tiene que hacer: si no lo reconocen, no van a resolver el problema nunca"









Ampliar Jesús Garzaron Europa Press Navarra Suma en la Comisión de Salud del Parlamento de Navarra, Cristina Ibarrola, ha asegurado este viernes que "las plazas de medicina familia no son atractivas" y ha considerado que el departamento de Salud "tiene que hacer algo para que vuelvan a ser atractivas, si no lo reconocen, no van a resolver el problema nunca". La portavoz deen la Comisión de Salud del, ha asegurado este viernes que "las plazas de medicina familia no son atractivas" y ha considerado que el departamento de Salud "tiene que hacer algo para que vuelvan a ser atractivas, si no lo reconocen, no van a resolver el problema nunca". Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha señalado, en respuesta a una pregunta de Navarra Suma en el Parlamento, que el 97,3% de las plazas de pediatría están cubiertas de forma el estable, cifra que es del 98,5% en el caso de medicina de familia. La consejera de Salud del, ha señalado, en respuesta a una pregunta de Navarra Suma en el Parlamento, que el 97,3% de las plazas de pediatría están cubiertas de forma el estable, cifra que es del 98,5% en el caso de medicina de familia. Por otro lado, ha explicado que hay 46 puestos de medicina en el sistema sanitario público ocupados por profesionales en comisión de servicio y existen 52 reservas de comisión de servicio. "La comisión de servicio es un instrumento más que existe en la Administración y un derecho que pueden ejercer los profesionales. Salud debe hacer compatible estas situaciones con la prestación de un servicio público general", ha señalado. La portavoz de Navarra Suma, Cristina Ibarrola, ha afirmado que Induráin "carece de credibilidad" y ha planteado que, si en Alsasua están cubiertas de forma estable diez de las once plazas medicas y en Elizondo 15 de las 15, por qué "se quejan los profesionales y vecinos de Alsasua por falta de médicos y por qué se traslada un SOS desde las ventanas del centro de salud de Elizondo". Además, Ibarrola ha señalado que en 2021 había 18 plazas de médicos de Atención Primaria más que en 2022. "¿Nos lo puede explicar?", ha pedido a la consejera. "Parece que eliminan algunas plazas estructurales y así aparentan reducir el número de plazas no cubiertas", ha añadido Ibarrola. La parlamentaria de Navarra Suma ha indicado que "no se trata de engañar, se trata de saber la situación real y cómo afrontar soluciones". "No se han cubierto expectativas ni para alcaldes, ni para vecinos ni para profesionales", ha asegurado. ETIQUETAS Salud

Parlamento de Navarra

Cristina Ibarrola Guillén

Santos Induráin

Navarra Suma