Cuenta atrás hacia las elecciones, con un PSN volcado en repetir sus pactos

, con la sensación en círculos políticos de que habrá pocos cambios en el reparto actual de fuerzas, pero conscientes de que todo pequeño movimiento de escaños puede ser clave para determinar quién liderará el próximo Ejecutivo. Hasta ahora ninguna sigla ha logrado obtener mayoría absoluta en las forales, por lo quelos que decidan quién estará en el Palacio de Navarra. Los socialistas están volcados en repetir sus actuales acuerdos y seguir dejando en la oposición a UPN , ahora en Navarra Suma (NA+). Y para eso, y si los resultados no varían mucho, seguirán necesitando a EH Bildu.

El presidente y candidato de UPN, Javier Esparza , confía en que la proximidad de las elecciones generales, que si no se adelantan se celebrarán en noviembre, pueday que este fuerce al PSN de María Chivite a no reeditar esos pactos. Esparza espera que Pedro Sánchez no quiera llegar a la campaña con un acuerdo en Navarra de su partido y el grupo que lidera Arnaldo Otegi.