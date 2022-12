La covid y el calor contribuyen a un exceso de 926 fallecimientos en 2022 en Navarra

El año 2022 ha sido el de la vuelta a la normalidad, la recuperación de las fiestas y los actos multitudinarios, pero también es cierto que la covid no ha desaparecido y ha seguido matando de forma silenciosa. A punto de cerrarse el ejercicio ya se puede decir que en Navarra habrá un exceso de mortalidad de más de 920 personas sobre las muertes esperables por todas las causas de acuerdo al sistema de monitorización de mortalidad diaria MoMo del Instituto Carlos III.

Pero el exceso de fallecimientos no sólo se explica por el coronavirus, que pegó con fuerza en las primeras semanas de 2022 y que experimentó un importante repunte en el mes de julio. Las olas de calor que se sucedieron a lo largo del verano también contribuyeron a un incremento de la mortalidad. Así, de acuerdo al sistema MoMo, se pueden atribuir unas 120 muertes a los episodios de calor en Navarra: 30, en junio, 58 en julio y 30 en agosto. En muchos casos los fallecidos son personas mayores con distintas patologías a los que el calor les produce una descompensación.

En su conjunto, en Navarra ha habido este año 6.184 fallecimientos (la estadística no contempla aún los fallecidos en los últimos diez días del año), frente a los 5.258 que se esperaban. Objetivamente, las muertes observadas se han incrementado un 5,5% respecto a las 5.858 del mismo período (1 de enero-20 de diciembre) de 2021. No obstante, todavía quedan lejos de los 6.793 fallecimientos que hubo en el primer año de la pandemia, cuando el exceso de mortalidad excedió las 1.100 personas.

11-17 DE JULIO: 156 FALLECIDOS

De las tres olas de calor vividas este verano, fue la de mediados de julio la que dejó más fallecidos. Según los datos del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, solo en la semana del 11 al 17 de julio se registraron 156 defunciones, cifra excepcionalmente alta para esta época del año. Veinte defunciones estuvieron relacionadas con la covid-19 y otra parte del exceso de mortalidad, unas 30 defunciones, podrían estar relacionadas con los efectos de ola de calor que afectó a Navarra en esa semana según a puntó el INSPL.

Lo ocurrido en el mes de julio también lo destaca el informe MoMo, según el cual, las muertes atribuibles a las temperaturas ascendieron a 58 en Navarra. En dicho mes de julio se observaron un total de 670 fallecimientos en la Comunidad foral, cuando los estimados eran 428, por lo que el exceso de mortalidad fue de 242 decesos. En el siguiente mes, agosto, el exceso de mortalidad por todas las causas se situó en 107 personas en Navarra, siendo 30 los fallecimientos que se atribuyen a las temperaturas.

El objetivo de MoMo es identificar las desviaciones de mortalidad diaria observada con respecto a la esperada según las series históricas de mortalidad, y permite estimar de forma indirecta el impacto de cualquier evento de importancia en Salud Pública.

CALOR Y POLUCIÓN, UN CÓCTEL LETAL ​ ​Cada vez son más los estudios que alertan de los graves riesgos para la salud que lleva aparejado el calentamiento global del planeta. Un reciente informe de la revista médica The Lancet alerta de un aumento en las muertes por calor, hambre y enfermedades infecciosas a medida que se intensifica la crisis climática. Las muertes relacionadas con el calor entre las personas vulnerables (aquellos mayores de 65) aumentaron un 68% entre 2017 y 2021 en comparación con el período 2000-2004 y la exposición humana a los días de alto riesgo de incendio aumentó un 61% en períodos similares. Esta, sin embargo, es solo la “punta del iceberg” de todos los problemas que genera el aumento de las temperaturas y la polución, según advierten los responsables del estudio, elaborado por 99 científicos de 51 organizaciones internacionales.

El clima, una amenaza



a Las estadísticas y los números no dejan de ser una forma fría de observar la realidad, sobre todo si de fallecimientos se trata. Por eso, el informe MoMo no se asocia precisamente a la alegría de vivir y el buen rollo. Y, sin embargo, es una herramienta que se ha demostrado de gran utilidad ten medio de una pandemia mundial y un verano, el último, golpeado por varias e intensas olas de calor. El objetivo del MoMo, elaborado por el Instituto Carlos III, no es otro que identificar las desviaciones de mortalidad diaria observada con respecto a la esperada según las series históricas de mortalidad, lo que permite estimar de forma indirecta el impacto de cualquier evento de importancia en Salud Pública. Ante el zarpazo de la pandemia poco se pudo hacer hasta que hubo una vacunación masiva. Pero ante los estragos que el calor provoca en las personas mayores y enfermas sí se puede actuar. Y eso es lo que nos viene en el futuro. Urge tomarse en serio el cambio climático y sus consecuencias.



Diana de Miguel