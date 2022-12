Las caras del Erasmus de la UPNA

curso de récord tanto en solicitudes (941) como en alumnos aceptados (529). Todos han recibido este martes sus becas concedidas por En lo que ya es una tradición navideña, la Universidad Pública de Navarra ha reunido este martes a sus alumnos que participan en programas de movilidad internacional. Este año ha sido un. Todos han recibido este martes sus becas concedidas por Caja Rural de Navarra y aprovecharon la Navidad para intercambiar experiencias sobre sus viajes realizados o apunto de comenzar.

NAIARA SARASA TRES: "TODO EL MUNDO DEBERÍA VISITAR ROMA"

Enamorada de Roma. Así acaba de volver de la Ciudad Eterna la pamplonesa Naiara Sarasa. En su primera gran experiencia internacional, esta estudiante de 21 años y alumna de 4º de Derecho no duda en recomendar hacer una movilidad internacional: “Todo ha sido mejor de lo que me esperaba. La ciudad es muy diferente a España, no la conocía, pero, pese a lo grande que es, es fácil vivir en ella. Vivo en un piso compartido y las clases son en italiano y en inglés. El italiano se me ha hecho fácil y ahora volveré en enero para cursar las dos últimas semanas. Todo el mundo debería visitar Roma”.

ITSASO MURUA ELIZAINTAIN: "EN LA UNIVERSIDAD DE BURDEOS HABÍA AMBIENTE INTERNACIONAL"

A sus 21 años, esta joven pamplonesa estudia 4º de Sociología y acaba de volver de pasar cuatro meses en Francia, su primera vez fuera de casa durante tanto tiempo. Su destino, Burdeos, donde ha cursado el primer semestre de su último curso de Sociología: “Iba con nervios, pero Burdeos es una ciudad muy chula. Fui allí para aprender francés, he mejorado y todo ha sido mucho mejor de lo que esperaba. La universidad, la Science Politique Burdeaux es diferente a la UPNA, más internacional. Allí estudié en inglés y viví en un piso con otra chica de Navarra de otra universidad. Lo recomiendo”.

ANTONIO LÓPEZ DE LUIS: "VOY A PARÍS PORQUE QUIERO VIVIR EN UNA GRAN CIUDAD"

Hace cuatro años, la familia de Antonio López cambió Madrid por Pamplona y el joven empezó en la UPNA el doble grado de ADE+Derecho. Ahora, a sus 21 años y en 4º curso, está a punto de emprender una nueva aventura: su primera internacional: “ Me voy dentro de dos semanas y, más que nervios, tengo incertidumbre. Y ganas. En Madrid estaba acostumbrado a vivir en una gran ciudad, y noté cambio con Pamplona, por eso he elegido otra gran urbe, París. Tengo el francés oxidado, pero espero ponerme al día, porque las clases son en francés y en inglés. Allí viviré en una residencia”.

NATALIA BERROZPE GARCÍA: "ACONSEJO SALIR DE CASA. YA VIVÍ UN AÑO EN CANADÁ Y VOY A VARSOVIA"

Esta pamplonesa de 21 años ya sabe lo que es vivir lejor de casa. Y mucho. Gracias a las becas Amancio Ortega, cursó 1º de Bachillerato en Canadá. Ahora, el 6 de febrero volará hasta la capital polaca: Varsovia para cursar 4º del doble grado de ADE y Derecho: “No sé muy bien porqué he elegido esta ciudad. Pamplona no me gusta mucho, se me queda pequeña, y creo que me irá bien allí. Me dicen que en Varsovia hará mucho frío, pero ya sé lo que es eso de mi año en Canadá. Voy sola, no conozco a nadie y la inmersión será total. Viviré en un piso-residencia con 8 personas y estudiaré en inglés. Aconsejo a todos salir de casa, es increíble”.

UXUE AGUIRIANO LASAGABASTER: "ESTOY NERVIOSA, DUBLÍN SERÁ MI PRIMERA VEZ EN OTRO PAÍS"

En apenas unas semanas, Uxue Aguiriano cambiará Pamplona por Dublín. La capital irlandesa será su primera casa internacional tras llegar a la UPNA desde Vitoria hace 3 años. Tiene 20 años y estudiará en la DCU 3º de Magisterio: “Es mi primera vez en otro país y estoy nerviosa. Al final son cuatro meses, no es como unas vacaciones. Espero que el inglés se me de bien, porque haré allí los exámenes finales de este curso. Viviré en una residencia y no sé mucho más de la ciudad, porque no he estado nunca. Sólo sé que hay mucho ambiente joven y de Erasmus”.

PABLO DORAL PÉREZ: "VENECIA VA A SER UNA AVENTURA DESDE EL PRINCIPIO"

A sus 21 años, este pamplonés volará el 2 de febrero a Italia. Su destino: la ciudad de los canales. Allí estudiará 4º de ADE+Derecho: “Vi la lista de destinos y pensé en Italia, así que Venecia me encajaba muy bien. Hace años ya hice un intercambio de dos meses en Francia, en 3º de la ESO, pero esto es más serio. No tengo ni idea de italiano pero voy bien de inglés, que es como se darán las clases. Viviré en una residencia en una habitación con tres personas. ¿Nervios? Claro, un poco. Volar en avión solo, coger el vaporetto, encontrar la residencia... va a ser una aventura desde el principio”.

IZARO TORRES ALEGRÍA: "BURDEOS SE ME HA HECHO CORTO. ESTAR FUERA DE CASA TE ESPABILA"

Para esta beratarra estos son días de reencontrarse con la familia tras cuatro meses fuera de casa. Ese tiempo lo ha pasado en Burdeos, donde cursa el primer semestre de su tercer curso de Trabajo Social: “He estado muy agusto. Al vivir tan cerca de Francia ya hablaba francés, y me ha ido muy bien. De hecho, se me ha hecho muy corto. Menos mal que ahora vuelvo allí para pasar las dos últimas semanas, así que podré disfrutar un poco más y despedirme de la gente. Es una experiencia que recomiendo a todos porque conoces a gente diferente. Estar sola te hace espabilar”.

ANDREA AMOZARAIN MURILLO: "COIMBRA ES PEQUEÑITA PERO CON MUCHO AMBIENTE ERASMUS"

Nacida en Vitoria hace 20 años, esta joven alavesa acaba de volver de Coimbra, en Portugal: "He cursado allí el primer semestre de 3º de Trabajo Social. Es mi primera experiencia internacional y he estado en una casa con españoles. En total hemos ido diez compañeros de clase. Las clases eran en portugués, pero hicimos un curso del idioma y nos hemos defendido bastante bien. Coimbra es muy pequeña, pero la uni era muy internacional, con muchos erasmus, y el ambiente era genial. Ahora tengo que volver allí dos semanas para entregar algunos trabajos".