Qué hacer en Tudela con niños esta Navidad 2022

Papá Noel, Olentzero y los Reyes Magos visitarán la ciudad para deleite de los más pequeños, que además contarán con espacios específicos de diversión durante todas las vacaciones, así como una interesante oferta cultural y de ludoteca.

1. LA ILUSIÓN TEJIDA DE LUZ

2. UNA FIESTA DE NAVIDAD EN EL COLE

Hoy 22 de diciembre, de cinco de la tarde y hasta las nueve de la noche, se celebrará una gran fiesta de Navidad en el patio de infantil de C.P. Griseras. Organizada por la apyma de este centro, es el colofón perfecto al cierre de año para los pequeños escolares.

3. ¡LLEGA PAPÁ NOEL!

La Navidad en Tudela no sería la misma sin este personaje bonachón. Todos estamos esperando a ver con qué vehículo nos sorprende este año. Hoy, 22 de diciembre, a partir de las 18:30 horas, la carroza de Papé Noel realizará un pequeño recorrido desde el CP Elvira España pasando por las calles Gayarre, Herrerías, Yanguas y Miranda y Plaza de los Fueros. Pero el gran espectáculo será el 24 de diciembre, con dos desfiles de lo más originales y divertidos. El primero será por la mañana: de 12:00 a 14:00 h. Y el segundo a la tarde: de 17:00 a 19:00 h

4. OLENTZERO REGRESA A LAS CALLES

5. ¡VIVAN LOS MUSICALES!

Para los amantes de los musicales, Tudela tiene reservado dos días muy especiales. El primero será el miércoles 28, cuando el Teatro Gaztambide acoja ‘Blancanieves, el musical’. La cita, a partir de las 17 horas. Este mismo escenario recibirá el espectáculo ‘Frozen 2’, organizado por la Escuela de Arte y Movimiento. Esta historia sobre reinos de nieve se podrá ver el 4 de enero a partir de las 18:30 horas.

6. LA CITA INELUDIBLE CON ORIENTE

No podía faltar la visita de losa Tudela. Este año, además, con muchas sorpresas. Si todavía no has enviado tu carta, no te preocupes, tienes una oportunidad perfecta elDesde las seis de la tarde hasta las ocho,cargados de ilusión en el zaguán de la antigua iglesia de Santa María, en la plaza de los Fueros. Y ela las doce del mediodía, sus majestades de Oriente llegarán a la ciudad atravesando el. Una estampa inolvidable que no puedes perderte. Y este año, con mayor motivo, ya que van a atravesar las calles, por primera vez, ¡subidos en camellos! Desde el puente recorrerán las calles Caldereros, Rúa y Cárcel Vieja. En la plaza Vieja realizarán la tradicional adoración al niño en el belén viviente, con villancicos del Grupo Vocal Shinjiru y del Coro de San Jorge.desde la plaza Europa pasando por Avenida de Zaragoza, Gaztambide-Carrera y plaza de los Fueros.