Las asociaciones profesionales de Atención Primaria de Navarra advierten de que está “herida de muerte”

Población enfadada por lo que se vive como una “mala o inadecuada” atención, profesionales sobreviviendo, inacción de los gestores y un modelo asistencial que “hace aguas”. Es el día a día en los centros de salud según el Foro de Atención Primaria de Navarra. Ante el riesgo de “desarticulación del actual sistema sanitario”, propone un diálogo constructivo en el que participen desde las instituciones hasta profesionales, asociaciones y la ciudadanía. “La Atención Primaria está herida de muerte. Salvarla es cosa de todos”.

El Foro está integrado por las cuatro asociaciones profesionales científicas de Atención Primaria que tienen representación en Navarra (Semergen, SEMG-Navarra, NamFYC y ANPE), las vocalías de Atención Primaria Rural y Urbana del Colegio de Médicos y el Sindicato Médico de Navarra.

Ana Mur, presidenta de SEMG, recordó ayer que la Primaria es el ámbito donde se resuelven el 90% de las necesidades de salud de la población. “No solo en las consultas sino con un proyecto comunitario fuerte, que promueva el empoderamiento y el autocuidado de los individuos”. Por contra, el sistema hoy “parece mucho más una máquina dispensadora de recursos en el que se prioriza la inmediatez frente a otros valores como la integralidad o la resolutividad”.

QUEJAS Y MEDIDAS

“Estamos preocupados y un poco enfadados también porque la Atención Primaria no está funcionando”, resaltó Raimon Pèlach, de ANPE.

“Hay muchas quejas”, añadió Juana Celay, del Colegio de Médicos. “Se ve que la población no está atendida todo lo bien que quisiera por muchos problemas”. Y citó la falta de accesibilidad, la demora en los tiempos de atención o la demora en diagnósticos.

Los representantes del Foro destacan que el departamento de Salud ya puso en marcha un plan para mejorar la situación en Primaria. Pero las medidas o son insuficientes o “no son efectivas”. Por ejemplo, en el plan se propusieron acciones como la atención de problemas leves respiratorios o gastrointestinales por parte del personal de Enfermería.

“No se pueden tomar medidas en un despacho. Hay que bajar a pie de calle, hablar con los profesionales y pacientes”. De hecho, indicaron, mientras los pacientes sufren esa situación los médicos están “sobrecargados” y con las “agendas desbordadas”.

Más tiempo, mejor distribución de agendas, docencia así como educación sanitaria para la población son solo algunas propuestas de mejora. “Son medidas que tienen que salir que esos documentos que se hacen pero que no están siendo la solución a los problemas”, añadieron.

Un foro de diálogo constructivo: encuentro el 11 de enero en el Colegio de Médicos

Qué quiere la ciudadanía de la Atención Primaria, qué espera y qué está recibiendo. Esta es una de las cuestiones que el Foro de Atención Primaria quiere dilucidar durante un encuentro que ha programado para el 11 de enero. Será en el Colegio de Médicos, a las 17.00 horas, y la entidad prevé invitar a las administraciones públicas, sociedades científicas y asociaciones de pacientes, aunque la reunión está abierta a la ciudadanía. “Tras la pandemia se pensaba que iban a mejorar las cosas pero realmente no están mejorando”, indicaron. “Vamos a hablar de las fortalezas y de las amenazas. Realmente se puede hacer mucho”, insistieron. Y todo con ánimo constructivo. A su juicio, cada estamento debe asumir sus responsabilidades ya que “empieza a haber un popurrí”. Al final, la salud es bienestar físico, psíquico y social y la atención a los problemas se puede distribuir dentro de cada equipo de Primaria. “Hay que ver cómo organizar agendas, cómo hacer para que no haya tanta burocracia y sobrecarga”. De ahí la puesta en común de las inquietudes y preocupaciones. “A lo mejor la población pide una cosa y la Administración orienta sus medidas de otra manera”.

UN COMPROMISO

Los representantes del Foro Médico insistieron en que la Atención Primaria es el “eje” del sistema sanitario. Y persiguen que se “ponga en valor” lo que puede hacer. Por eso, insistieron en que hay fortalezas importantes. “Debemos volver a transmitir a las nuevas generaciones s y a la población que la Primaria es el alma del sistema y sin una Primaria sólida y eficiente nos acercamos a otros modelos menos inclusivos que, por desgracia, dejan a personas por el camino”.

De ahí que consideren que sin una Atención Primaria fuerte el sistema sanitario “se muere”. “La opción no es no hacer nada”. En este momento, indicaron, la situación en Navarra está bien “gracias a los profesionales de a pie. Pero consideran que hay que avanzar y explicaron que ya han sido convocados por Salud para hablar y no se ha avanzado. “Ya vale de palabras y palmadas en el hombro. Queremos acciones”, indicaron. “La Primaria es de todos. Cuando han tomado medidas solo los gestores no han funcionado y hasta aquí hemos llegado”, añadieron.

La intención de los integrantes del Foro es lograr un compromiso al acabar la reunión del día 11 de enero. “Igual es una quimera pero estamos intentando que esto vuelva a arrancar”. Los expertos quieren acciones concretas y empoderar a la Primaria. “Se prometen muchas cosas para este sector que luego no se cumplen”, indicaron en referencia a los nuevos presupuestos de 2023, que no aumentan la cantidad destinada a Primaria.

CLAVES

​1 Más tiempo. Una adecuada atención requiere tiempo tanto para el paciente como para los profesionales.



2 Agendas. La distribución de las agendas entre los profesionales del centro es clave para que todo no sea asistencia.



3 Docencia. Es esencial permitir la docencia.



4 Inmediatez. Trabajar en el control de la inmediatez, qué puede y no esperar.



5 Educación. No se puede acudir al centro de salud para cualquier cosa. La educación sanitaria es imprescindible.

La consejería, sin parapeto

“La Atención Primaria no está funcionando”. “No se puede tomar medidas en un despacho. Hay que bajar a pie de calle, hablar con los profesionales y los pacientes”. “Hay muchas quejas”. “La población no está atendida todo lo bien que quisiera por muchos problemas”. “Los médicos están sobrecargados y con las agendas desbordadas”... Lo mejor que le hubiera podido pasar a la consejería de Salud del Gobierno foral era que las frases perteneciesen a la oposición parlamentaria, porque ya dispondría así del parapeto sencillo de no hacer caso. Lo malo para Santos Induráin es que quienes han ventilado la realidad son las cuatro asociaciones científicas de Atención Primaria existentes en Navarra, además del Colegio de Médicos y el Sindicato Médico. Esto ya no va de juego político.

Marcos Sánchez