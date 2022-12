Trabajadores de ambulancias amenazan con una huelga si no se crea una empresa pública

Trabajadores del transporte sanitario convocados por los sindicatos UGT, CCOO, ELA y Solidari se han concentrado este lunes frente al Parlamento de Navarra para exigir la creación sin más demoras de una empresa pública para el sector o continuarán las movilizaciones con una huelga en el horizonte del próximo mes de marzo.

Tras una pancarta en la que preguntaban a PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra por su "compromiso" con la creación de esta empresa pública de ambulancias para toda la comunidad, los congregados han advertido de que "la lucha ya está aquí" y si "para marzo no hay empresa pública: huelga, huelga".

"Es una cuestión de voluntad", ha afirmado en declaraciones EFE Óscar Pérez, responsable del transporte sanitario en UGT, por lo que ha pedido el "cumplimiento del acuerdo programático" que recoge la creación de la citada empresa en esta legislatura, que está a escasos meses de que finalice sin que haya habido "ni un solo movimiento que indique que están haciendo algo".

En ese sentido ha afirmado que la consejera de Salud y el director general han tenido "una total inacción" pese a que el servicio lo están prestando empresas contratadas por la administración con la adjudicación vencida hace seis años, "seis años en enriquecimiento injusto".

Y al respecto el representante de UGT, sindicato mayoritario en el colectivo, ha subrayado que crear una empresa pública es "un compromiso" y una "decisión" de los partidos políticos, y por lo tanto los trabajadores del sector, alrededor de 320, lo que piden es que "cumplan porque esto no puede seguir".

Tras asegurar que en este tiempo no les han dado "ninguna explicación", solo "buenas palabras diciendo que la decisión política estaba tomada y que avanzaban adecuadamente", Pérez ha asegurado sin embargo que "no hay ningún avance" porque la licitación del servicio no se puede repetir, "es un modelo superado porque ellos lo han decidido", y porque la empresa pública no se ha creado aún.

Una situación de la que ha hecho "responsable no solo al Gobierno" foral sino "también a los partidos políticos que lo apoyan" y que en el acurdo programático incluyeron crear esta empresa pública de ambulancias y en los Presupuestos de Navarra de 2022, una "partida específica pactada con EH Bildu".

Con este marco, Óscar Pérez entiende que "es complicado" poner en marcha la operatividad de una empresa antes de que termine la legislatura pero "si se crea y se nombra un organigrama que empiece a trabajar, se puede hacer" con los recursos que tienen el Ejecutivo.

Se trata, ha puntualizado, de "una empresa de servicios, ambulancias, personal y logística, nada más", y ha recordado que cuando la Administración "saca contratos en septiembre en enero las empresas nuevas están operando", por lo que ha insistido en que es "un tema de voluntad y de ganas de afrontarlo".

Por eso los sindicatos consideran que "hay un tapón y creemos lógicamente que está en Salud" y son Santos Induráin y Carlos Artundo quienes "tienen que decir por qué", aunque para UGT, CCOO, ELA y Solidari la razón es que los trabajadores de ambulancias son "el eslabón más débil de la cadena sanitaria".

"Nunca nadie se ha preocupado de nosotros y esta es una legislatura en la que vuelve a pasar lo mismo", ha señalado, y denunciado que, "aunque se les llene la boca diciendo que somos muy importantes" en el servicio asistencial, "a la hora de la verdad nadie se acuerda de nosotros y nadie se preocupa por el transporte sanitario", y de hecho ha destacado que llevan tres legislaturas acudiendo al Parlamento para "explicar la situación y proponer mejoras", pero "se ve que somos poco para ellos".

Por eso la decisión, ha aseverado, "es llegar a donde tengamos que llegar. No vamos a esperar más promesas. Si no hay hechos, las movilizaciones irán incrementándose", y el 17 de enero es la fecha marcada en el calendario sindical para "oír algo claro" ya que tienen una nueva sesión de trabajo en el Legislativo foral.