Qué hacer con el dinero si le toca la lotería

Quién no ha soñado alguna vez que le toca la Lotería de Navidad. Este año se han puesto a la venta 180 millones de décimos y son 2.408 millones de euros los que están en juego. ¿Y si es uno de los afortunados? ¿Sabe ya lo que hará con el dinero? Los expertos coinciden en que la euforia del momento puede llevarle a tomar decisiones poco meditadas que le pueden salir muy caras. Y, de hecho, un estudio de la asociación European Financial Planning Association (EFPA) pone de manifiesto que el 70% de los premiados con la Lotería de Navidad tiene mucho menos dinero cinco años después de haber ganado el premio. Bajo estas líneas, el equipo de asesoramiento patrimonial de Abante explica algunos de los aspectos más relevantes que deberá tener en cuenta si resulta agraciado con alguno de los premios más generosos para evitar sorpresas desagradables.

La fiscalidad del premio y cómo declararlo

Lo primero que debemos tener en cuenta si nos toca la Lotería es que los primeros 40.000 euros del premio siempre están exentos, pero si se superan los 40.000 euros Hacienda siempre se quedará con una parte.

Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, se produce en el momento en que se abone el premio. En el caso de la El devengo del gravamen especial, que se aplica, entre otras, a las apuestas organizadas por la, se produce en el momento en que se abone el premio. En el caso de la Hacienda Foral de Navarra hay que presentar un modelo específico para estos premios. Los residentes, el modelo 230, y, los no residentes, el modelo 136. Si el premio se considera exento (inferior a 40.000 euros) no hay obligación de presentar estos modelos.

El premio, según explican desde Abante, no se incluirá en la base imponible del IRPF, aunque sí en el apartado de ganancias y pérdidas patrimoniales no derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales. Tampoco tendrá impacto haber ganado el premio a la hora de solicitar ayudas públicas, becas o prestaciones de la Seguridad Social. También conviene tener en cuenta a la hora de pensar en las repercusiones fiscales de la lotería que será un gasto más que hará que la cuantía neta que ingresaremos se reduzca. Ocurre, por ejemplo, explican desde Abante, con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. “Si se quiere donar parte del premio a un familiar, habrá que tener en cuenta que si no puede demostrar que el boleto es compartido deberá tributar en algunas comunidades”, aseguran desde la entidad.

Evite los caprichos y trace un plan de futuro

Con el objetivo de sacar el mayor partido posible al dinero y evitar que se despilfarre, los expertos de asesoramiento patrimonial de Abante recomiendan, en primer lugar, tomar un tiempo, unos seis meses, antes de comenzar a gastar o a invertir el dinero (la ley da un plazo máximo de tres meses para cobrar el décimo). Darse ese plazo es una manera de frenar los actos emocionales que llevan a muchos premios a querer cancelar de un plumazo la hipoteca, regalar parte del premio a algún familiar o incluso pensar en el retiro anticipado. “Se trata de hacer un ejercicio de planificación financiera para pensar en las metas y contextualizar el premio en su plan financiero y vital que se adapte a sus nuevas circunstancias y tengan en cuenta objetivos presentes y futuros”.

Invertir a largo plazo le ayudará a ‘vivir de las rentas’

Una vez haya establecido los objetivos vitales, el segundo paso será hacer números. Para ello, deberá analizar la situación financiera para ver cuál es el punto de partida y si con el dinero extra le basta o necesita más. Si es así, los mercados financieros pueden ser un buen aliado para cubrir ese déficit y ayudarle a ‘vivir de las rentas’. No obstante, la experiencia lo que dice es que los españoles, y los navarros no son una excepción, son por lo general muy conservadores con su dinero y la mayoría opta por depósitos que aunque vuelven a ofrecer algo de rentabilidad gracias a la subida de los tipos siguen lejos de poder, al menos, batir la inflación. Si, pese a todo, es su opción y decide no invertir el dinero, debe saber que con la inflación su dinero menguará. Si se tienen 328.000€ y no se invierten, pasados 20 años y contando con una inflación media anual del 2% (objetivo del BCE), ese dinero equivaldría a unos 220.734€.

El objetivo financiero es clave para determinar qué nivel de riesgo se puede asumir y qué cartera o activo financiero es el más adecuado. “Para maximizar el dinero del premio hay que apostar por carteras diversificadas, tanto por distribución geográfica, como por sectores y tipo de activos”.