Carlos Pérez-Nievas: "Javier Esparza no sabe entender a la sociedad"

máximo responsable de Navarra y encargado de Organización a nivel nacional, Elde Ciudadanos eny encargado de Organización a nivel nacional, Carlos Pérez-Nievas , arremete contra la decisión de UPN de concurrir en solitario a las próximas elecciones y no reeditar Navarra Suma . Pérez-Nievas censura las “formas” de Javier Esparza por, según dice, no comunicar previamente a sus de momento socios la decisión que confirmó ayer en rueda de prensa. Una decisión que el dirigente naranja ve un error. “Este domingo, en el acto de apoyo a la Guardia Civil en Pamplona, Esparza nos saludó a Inés Arrimadas y a mí pero no nos dijo nada. Y hoy por la mañana (por ayer) he hablado con él para preguntarle si era cierto lo que publicaba Diario de Navarra y me ha dicho que lo iban a empezar a hablar en la Ejecutiva, pero que la decisión no estaba tomada. Por la tarde me encuentro con esto. Evidentemente, Javier Esparza tenía todo decididísimo. Y decir que va ha hablar con Arrimadas a posteriori es una falta de respeto inadmisible”, afirma.

¿Cómo encajan la decisión adoptada por UPN?

Navarra Suma no la rompe el PP, la rompe Javier Esparza. Entiende en su lógica disparatada que es mejor ir solos. Él sabrá. Se equivocan rotunda y absolutamente. Navarra Suma ha sido una fórmula que ha funcionado y que socialmente estaba aceptada. Pero Esparza es un político que no sabe entender a la sociedad y mira sólo hacia dentro, tiene debilidades de liderazgo interno y quiere satisfacer sólo a su gente. Y sus afiliados no representan ni el 1% de la población. Es una barbaridad. Y una falta de respeto a nosotros que tengamos que estar escuchando una rueda de prensa para saber qué va a pasar con el futuro de la coalición, cuando Ciudadanos participó de una manera tan clara como pagando en las campañas electorales que hubo el 50%.

¿Cómo queda NA+ en cuanto a la convivencia en el Parlamento hasta final de la legislatura?

Navarra Suma tiene que agotar la legislatura, pero desde hoy ya no me considero con los mismos valores de lealtad y no me siento condicionado por las decisiones que Esparza pueda tomar, ni por las que UPN quiera imponer en la coalición. Me siento liberado para tomar iniciativas. Respetaré la proporcionalidad que tenemos en el grupo parlamentario, pero voy a dejar de consensuar iniciativas con Esparza y UPN.

Sin NA+, Ciudadanos queda abocado a presentarse en solitario y sus perspectivas no son buenas.

Teníamos claro que nuestra presencia iba a ser testimonial en una futura lista de Navarra Suma. No era un problema. Evidentemente, con lo que ha pasado Ciudadanos va a estar en las papeletas del mes de mayo. Y yo voy a luchar por encabezar la candidatura, muy orgulloso y convencido de que es mejor opción que la de UPN en solitario. Seremos una opción minoritaria, pero da igual. Tenemos una alternativa a la forma de gobernar y entender Navarra de UPN.

Sayas: “Esparza se entrega a Sánchez”