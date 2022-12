Fermín Macías: fiel de valores y esperanza

San Francisco de Asís se empeñó en la reconstrucción de un templo creyendo atender a una llamada a la reconversión de la Iglesia. El pamplonés Fermín Macías Azcona cambió sus estudios de Arquitectura Superior por una vocación sacerdotal, que fue madurando con unas convicciones y valores cultivados en el seno familiar. Antes de recalar en el seminario y de descubrir los renglones torcidos en una carrera de trazos de líneas y curvas, estudió en el colegio San Cernin, “frente a casa”. Desde su ordenación, ha predicado en Sangüesa y en tantos lugares hasta recalar en Tafalla, San Martín de Unx y Artajona.

Es consciente del cambio en la Iglesia: “Quizás hace treinta años la Iglesia navarra tenía un papel integrador. Los campamentos, las excursiones, las relaciones en los pueblos.., los lazos se anudaban desde las parroquias. La política separaba pero la religión unía. La vida de la Iglesia se veía como un bien de todos y tenía un arraigo social. La vida social giraba en torno a las parroquias”. No pierde la esperanza como anunciador de una Buena Noticia.

Su análisis tiene reflejo en Navarra. Quedó grabado en sus entrañas “el principio de la unión. Podríamos ser del norte o del sur, pero éramos navarros. Había unión e integración. Las tradiciones y costumbres eran algo muy nuestro. Me acuerdo que en los pueblos las puertas estaban abiertas con ventanillo. ‘No llames. Sube hasta la cocina’. Era muy normal escuchar a los niños cantar por las calles; a los vecinos cantar. Hoy cuando me cruzo con gente en la calle con caras serias me viene a la mente esa imagen de pequeño de ver a la gente sonreír y cantar”. Aprecia el progreso económico, pero -dice- “hemos perdido valores: el valor de la palabra dada, el compromiso, la entrega, colaboración con el bien común , la unidad de la familia, las puertas abiertas… Somos más que un número”. Siente esperanza.