El esfuerzo de 70.000 trabajadores y socios de la economía social navarra, Medalla de Oro

CEPES Navarra, la confederación que agrupa a las asociaciones de la Economía Social de la Comunidad foral, y, con ella, las 70.000 personas que cada mañana "se levantan para contribuir a un esfuerzo colectivo, que hace de Navarra una comunidad más humana y mejor" han sido reconocidas este mediodía con la Medalla de Oro de Navarra. El acto se ha celebrado en la sede del departamento de Cultura y en él han estado representadas las principales instituciones políticas y sociales navarras.

Ignacio Ugalde, presidente de CEPES Navarra, ha destacado tras recibir el galardón que en estas empresas y entidades de economía social "la primacía está en las personas y en su fin social. Con valores como la gobernanza democrática, la cooperación, la inclusión, la igualdad, la cohesión territorial y la solidaridad". Ugalde ha apelado a la esperanza. "Una esperanza basada en el realismo. Si algo sabemos la Economía Social, es que en los momentos de crisis se pueden encontrar soluciones desde lo colectivo".

"Esta Medalla de Oro sirve para mostrar a la sociedad, en un momento tan necesitado de referentes positivos, que no todo vale. Que hay otras vías y que, además, funcionan. Pone en valor el esfuerzo y el sacrificio de no tomar el camino más fácil, de quedarnos y no deslocalizar, de generar empleo estable, digno e inclusivo, de reinventar y de innovar".

Ugalde ha destacado que Navarra ha sido pionera con sus Planes Integrales de Economía Social y es la primera región europea en la que la Economía Social se incorporó a la Estrategia de Especialización Inteligente.

Ha recordado a las más de 1.250 empresas y entidades (cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo de iniciativa social, empresas de inserción, fundaciones y organizaciones de Economía Social). "Contribuimos con fuerza a la cohesión territorial. Estamos presentes en más del 90% de nuestro territorio: en todas las comarcas, en el mundo urbano y rural, frenando la población y generando arraigo"

CEDIDA

CHIVITE DESTACA SU "CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO"

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha resaltado “el arraigo y su contribución al desarrollo social y económico” de la Confederación Empresarial de Economía Social (CEPES Navarra).

“Empleo, progreso sostenible, crecimiento justo y cohesionador, cercanía, inclusión. Así podríamos describir lo que la Economía Social es para Navarra”, ha dicho Chivite, quien ha destacado su “disposición a trabajar, a construir, a participar activamente en espacios de reflexión para favorecer que las decisiones en torno a las políticas públicas estén sustentadas en el conocimiento y la experiencia de quienes mejor conocéis vuestras áreas de responsabilidad”.

Durante su intervención, Chivite ha subrayado la trayectoria centenaria de la entidad, señalando que en un siglo ha habido momentos prósperos y de crisis. Precisamente, en “los momentos difíciles habéis demostrado que creéis en esta tierra. Que había que ser creativos, a la vez que reafirmabais el compromiso con la generación de riqueza y haciendo que esta llegara al conjunto de la sociedad”.

Ha recalcado que la entidad aspira a que la economía esté “al servicio de las personas y de la igualdad de oportunidades desde un punto de vista social y territorial. Una economía con un profundo compromiso humano y ético”.

“Lleváis impregnado en vuestra filosofía el no dejar a nadie atrás, y sois un ejemplo de cómo se puede transitar ese camino con éxito”, ha indicado Chivite.

La parte musical del acto ha corrido a cargo del coro femenino 'Heptamerón', perteneciente a la Coral de Cámara de Navarra / Nafarroako Ganbera Abesbatza, dirigida por Miriam Mendive, que ha interpretado el Himno de Navarra, y las piezas musicales 'Maritxu, nora noaz? / Artzai xirula', 'Soon ah will be done', y 'Canción de Boda'.

LA MEDALLA DE ORO DE NAVARRA

La Medalla de Oro de Navarra / Nafarroako Urrezko domina es la máxima condecoración de la Comunidad Foral. Con ella, desde 1982, el Gobierno de Navarra ha reconocido a personas, instituciones, entidades y colectivos que han destacado por su contribución a la mejora de la sociedad, la consolidación de los valores democráticos y la proyección exterior de la Comunidad Foral.

