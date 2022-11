Así es el Talento Joven de Grupo La Información

El programa Talento Joven, que se desarrolló el pasado mes de junio, fue pionero en Navarra. La apuesta por juntar a catorce jóvenes candidatos con los que podían convertirse en sus empleadores se convirtió en un éxito y en 2023 tendrá su segunda edición.

Este programa, impulsado por Diario de Navarra y ESIC, impartió formación intensiva a estos jóvenes los días 1,2 y 3 de junio en el Hotel Castillo de Gorraiz, con todos los gastos pagados, e hizo una selección entre ellos para realizar prácticas en cuatro empresas líderes en la Comunidad foral: Caja Rural de Navarra, ARPA Abogados, SEINSA Corporation y Grupo La Información.

Talento Joven arrancó con la recepción de candidatos en la página web www.talentojovenavarra.es . Se realizó un filtro de las mejores candidaturas y de ahí salió la lista de los 14 jóvenes que pasaron a la formación intensiva.

Dos de estos jóvenes, Paola Ruiz López y Miguel Aldaba Zalba, ya están desarrollando sus prácticas en dos empresas de Grupo La Información: Brandok y Diario de Navarra Digital. Hablamos con ellos, y también con Lourdes Paz Jiménez, directora de Capital Humano de Grupo La Información, para repasar qué ha supuesto para ellos Talento Joven y cómo está siendo su incorporación al mercado laboral.

A lo largo del mes de diciembre, Diario Navarra se hará eco de la experiencia de los chicos y chicas que están trabajando actualmente en las otras tres empresas que participaron en Talento Joven Navarra.

Clara valbuena

”Aquí todo es práctica. Es muy gratificante”

Miguel Aldaba Zalba está terminando a distancia el grado de Ciencia de Datos Aplicada en la UOC (Universitat Oberta de Catalunya), estudios que compagina con sus prácticas en Diario de Navarra Digital, perteneciente a Grupo La Información.

Su incorporación a la empresa se produjo tras realizar una encuesta y una entrevista con el Área de Capital Humano de Grupo La información.

“Es mi primer trabajo de lo mío, el primero en el que puedo aplicar mis conocimientos. Cuando empecé era un poco chocante porque los años de estudios han sido muy teóricos. Aquí todo es práctica, ves que te piden cosas... Es muy gratificante”, señala Miguel.

Su labor en Diario de Navarra Digital consiste en ayudar a la creación, el diseño y la implementación de una herramienta que centralice todos los datos de Grupo La Información.

Miguel cuenta que todos los compañeros de Talento Joven hicieron piña: “Me he llevado además un buen amigo. A nivel profesional, el hecho de juntar a perfiles diferentes supone una gran oportunidad de cara al futuro, por ejemplo si te preguntan ¿conoces a alguien que sepa de ...? Como nos dijeron, hacer amigos también es trabajo”.

Clara Valbuena

“Brandok me está dando mucha versatilidad”

Paola Ruiz López, licenciada en Historia y Periodismo, está cursando el Master de Comunicación Corporativa y realiza las prácticas en Brandok, la Agencia de Comunicación de Grupo La Información. Además, los fines de semana es guía turístico en el Yacimiento de Santa Criz.

Paola cuenta que nada más terminar Talento Joven, se pusieron en contacto con ella desde el Área de Capital Humano de Grupo La Información. Tras finalizar una beca PIE a finales de junio, pudo incorporarse a Brandok después de San Fermín.

“Brandok me está dando mucha versatilidad, toco tantas cosas diferentes que he aprendido a saber adaptarme, algo que en la carrera no te enseñan. Todos los días aprendo cosas nuevas”, explica.

Paola realiza labores de apoyo a eventos, comunicación, notas de prensa, gabinete de prensa, etc. Asimismo, todas las semanas se encarga de elaborar dossieres de prensa de varios clientes.

Cuenta que “Talento Joven en una puerta de acceso al mercado laboral. Una oportunidad que no hay que pensársela mucho. Las empresas te conocen y tú les conoces a ellas, no es como una entrevista sin más. A nivel personal, todos los compañeros éramos una piña y hoy seguimos en contacto”.

Clara Valbuena

”Lo más importante hoy son la actitud y las ganas”

Actitud. Es la palabra que utiliza Lourdes Paz Jiménez, directora de Capital Humano de Grupo La Información, para resumir lo que encontró en los chicos y chicas de Talento Joven Navarra. “El hecho de que una persona de esa edad se apunte a una formación, a querer aprender habilidades y otras cosas que no tienen que ver con su carrera o aptitudes se debe de valorar por cualquier empresa. Lo más importante hoy es que las personas lleguen con actitud y muchas ganas de aprender”, destaca.

Explica que se fijaron en sus perfiles: “En Miguel, con un perfil de Ingeniería de Datos, porque estamos trabajando mucho el dato y nos parecía muy interesante poder enseñarle y que también él nos enseñara; y en Paola, con Periodismo, porque le gustaba mucho la comunicación y transmitir, algo muy interesante para Brandok, la empresa del Grupo que presta un gran servicio de comunicación y marketing”.

Cuenta que pregunta a Miguel y Paola y a las personas responsables y todos están muy contentos. “Están aprendiendo y nos están enseñando mucho, y además son un encanto. Hemos tenido muchísima suerte con su trabajo, su actitud y sus ganas”.