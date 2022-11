Navarra Suma, EH Bildu y hasta Geroa Bai son críticos con el discurso de Chivite

El parlamentario deha señalado que “no se trata de venir aquí a recitar todos los gastos que ha hecho el Gobierno de Navarra, no hay detrás ningún tipo de planificación, no hay acción de gobierno”, ha señalado. “Sólo faltaría que este Gobierno que nos trae un presupuesto de 5.700 millones de euros, el doble que lo que se gestionaba en la legislatura 2011 a 2015, no hiciera gasto”.