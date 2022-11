Geroa Bai denuncia que las listas de espera de Salud del Gobierno "no son aceptables"

Ser socio de Gobierno no es sinónimo de regalar sólo buenas palabras a la presidencia. Geroa Bai lo ha ejemplificado este jueves en el debate del Estado de la Comunidad Foral de Navarra . Su portavoz, Uxue Barkos , ha sido muy crítica con el ejecutivo socialista en temas como el de la gestión de las listas de espera en Salud. La formación nacionalista denuncia que las listas de espera "no son aceptables", no percibe que el Gobierno las vea como un problema prioritario y exige a Chivite que "acometa medidas contundentes en el corto plazo". Y le recuerda que ya no es tiempo de escudarse en excusas derivadas de la pandemia.

DIFERENCIAS CON EL EUSKERA: "SON SUMISOS A UPN"

Otro de los puntos que ha evidenciado las diferencias entre Geroa Bai y el PSN gira en torno al euskera. Barkos se lo ha echado en cara directamente a Chivite, sobre todo por el. La portavoz nacionalista y expresidenta navarra asegura que el PSN vive sumiso a UPN en este tema. "No le voy a pedir un compromiso para el cumplimiento del decreto del euskera. Ha pasado un año y no se ha cumplido nada, ni tan siquiera la ley. Es cumplir la norma para cumplir con la ciudadanía navarra. No son diferencias políticas, tampoco lo son no reconocer los derechos lingüísticos de una parte de la ciudadanía navarra a la que usted también se debe como presidenta, es su sumisión a UPN en este tema, su miedo a enfrentarse a UPN en este asunto. Hay dos asuntos en los que no entiendo a su Gobierno, uno es este y otro es. No lo compartimos. Ha sido uno de los grandes errores de la legislatura, la decisión de hurtar a este Parlamento la capacidad de decidir el convenio económico", ha lamentado Barkos.