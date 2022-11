¿Cuáles son los síntomas de la diabetes?

Qué es. Es una enfermedad crónica que se debe a la falta de insulina, que es una hormona. Se caracteriza por un aumento de los niveles de glucosa en sangre, ya que la falta de insulina impide que entre en las células.

Diabetes 1. El páncreas no genera insulina o muy escasa. Los afectados deben administrarse insulina diariamente. Algunos síntomas son la sed y mucha orina.

Diabetes tipo 2. En este caso el organismo no genera la suficiente insulina o su acción no es adecuada. No suele causar síntomas. Los hábitos de vida suelen influir en este problema.