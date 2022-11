Los poderes de Spiderman que ayudan al joven Nicolás con su diabetes

Lleva un brazalete rojo elástico en el brazo derecho con el dibujo de la telaraña de Spiderman. Y, como al superhéroe, tiene la función de proteger aunque, en este caso, cuida de un sensor de medición continua de los niveles de glucosa, un dispositivo que se coloca en el brazo. “Es un avance tremendo en el control de la diabetes”, explica Alberto Ataun Armendáriz, de 49 años y de Noáin. “Evita muchos pinchazos en los dedos para el control”. Su hijo, Nicolás Ataun Cacho, de 11 años, para 12 en diciembre, y de Noáin, asiente. Saca un pequeño dispositivo del bolsillo de su vaquero y se lo pasa sobre el brazo. Suena un pitido. “¿Ves? 170”, dice Nicolás. “Un poco alta ¿no?”, apunta su madre, Eva Cacho Rajado, 47 años y de Pamplona, que está sentada con ellos en el porche de casa.

La escena desprende lo que la pareja, que tiene otros dos hijos de 18 y 15 años, intenta transmitir a su hijo pequeño desde que en julio de 2020 debutó la diabetes. Normalidad. “Nos empeñamos en que no dejase de hacer sus cosas. Supervisado, pero seguir adelante. Hay que adaptarse. Él tiene diabetes pero otros tienen otras cosas. No lo eliges. Es así”, afirma Eva.

De hecho, recuerdan, en el ingreso una enfermera le recomendó: “No te vayas a los baños a pincharte”. Dicho y hecho. Nicolás se administra él mismo las dosis de insulina cuando le corresponden: cinco al día (antes de cada comida) y una basal a la noche. En el colegio o durante un cumpleaños. Donde toque. Y desde el principio. “Pedí hacerlo yo. Así no me molesta nada”, afirma. “Me cojo un pellizco, me pincho, cuento hasta diez. ¡Ya está!”. Mejor uno mismo.

“¿Qué le diría a alguien a quien le diagnostiquen diabetes? Que esté tranquilo. Puedes hacer lo que quieras. Hay que controlarse pero se puede hacer de todo”. Casi como Spiderman.

Sus padres sonríen. “La clave es él. Es activo, muy responsable y su actitud es muy buena”, asegura Alberto. Evidentemente, detrás de la tranquilidad de Nicolás está la continua supervisión de sus padres, sobre todo durante los primeros tiempos que coincidieron con la pandemia.

Este verano Nicolás participó en el campamento de la Asociación Navarra de Diabetes (ANADI) en Alquézar (Huesca) y también estuvo en Hondarribia. Practica judo, cesta punta, juega al fútbol con amigos, como aficionado... “aunque soy muy bueno”, asegura. Estudia 1º de la ESO en Maristas y tan pronto va a pescar como a coger setas o esquiar con su familia. El domingo estuvo de cumpleaños. “La vida no nos ha cambiado demasiado. Es cierto que no dejamos muchas cosas a la improvisación y hay que controlar la comida, los hidratos de carbono. Si vamos a la playa preferimos llevarnos una nevera con comida”, dice Alberto. “Nunca lo hemos escondido”, añaden.

LA ENFERMERA, ESENCIAL

En este camino por la diabetes con algún que otro susto, lógico en los años iniciales, lo esencial es aprender. Y saber que ahora Nicolás va siempre acompañado de su mochila, donde lleva la insulina. “También algún azucarillo o gominolas en los bolsillos”, puntualiza Eva.

Además, cuentan con aliados. La tecnología, como los sensores que ayudan en el control. El personal de Endocrinología Pediátrica del Hospital Universitario de Navarra, citan. “Son cercanos, escuchan, apoyan. Tenemos un teléfono para contactar 24 horas por si hay algún problema. Da mucha tranquilidad”. Y no dudan en añadir a la enfermera del colegio. “Es imprescindible”, afirman. “Hay que hacer un seguimiento y más a estas edades. Tener la enfermera en el colegio nos permite no tener que ir porque se pincha antes del almuerzo. Si hay cualquier problema nos lo comunica rápidamente”, explica Eva. “Si no estuviese la enfermera, uno de los dos habría tenido que dejar de trabajar. Al menos al principio, para ir y venir”.

Ahora la pareja estudia la organización para la Semana Blanca. “Van muchísimos niños. No entendemos que no haya enfermera para esta actividad que, además, organiza el Gobierno”. No quieren que Nicolás se quede sin ir y, por eso, están viendo cómo organizarlo. Seguro que Nicolás se anima. Como a casi todo aunque afirma rotundo que no le gusta estudiar. “Me gusta ser cocinero”. Hace barbacoas, repostería con su madre, pulpo... Ríen. “Se busca la vuelta”, afirma Eva. “Ya se lo dijo la enfermera. Tienes de todo, menos insulina”.