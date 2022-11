Más de 20.000 personas en Navarra están afectadas por diabetes pero no tienen diagnóstico

Representantes de la Asociación Navarra de Diabetes, ANADI, destacaron este martes el “infradiagnóstico” de esta enfermedad que, según indicaron, alcanza a una de cada tres personas que la padecen. Así, en Navarra hay más de 20.000 personas afectadas por diabetes que no saben que la sufren cuando el conocimiento del problema es esencial para evitar complicaciones.

ANADI subrayó este problema con motivo del Día Mundial de la Diabetes, que se celebra el 14 de noviembre. A lo largo de esta semana va a celebrar distintos actos para dar visibilidad a esta enfermedad.

Según los últimos datos facilitados por Salud, en Navarra hay 42.004 pacientes diagnosticados de diabetes, el 6,5% de la población. De ellos, 2.218 tienen diabetes tipo 1, cuando el páncreas no genera insulina y es preciso inyectarse; y 39.786 tienen diabetes tipo 2, más ligada a la edad y a los hábitos de vida, y que aparece cuando no se genera la suficiente insulina o el organismo no la usa adecuadamente. En estos casos, un porcentaje de pacientes necesita también llegar a pincharse insulina o tomar medicación.

El presidente de la entidad, Juantxo Remón, destaco los escasos avances en sus reivindicaciones en los últimos años. “Si echamos la vista atrás podemos afirmar que el avance es mínimo”, aseguró. Por eso, reclamó a la Administración foral el cumplimiento de los derechos de las personas con diabetes en Navarra, comenzando por el diagnóstico precoz.

En este sentido, apelaron por un acceso a una Atención Primaria “de calidad”, sobre todo para las personas con diabetes tipo 2. Y denunciaron que en los centros de salud hay una “rotación excesiva” del personal sanitario. “Provoca que las personas desconfíen y llegan a la asociación muy desorientadas, sin tener claro cuáles son los pilares básicos del tratamiento para mantener bajo control la diabetes”. En la misma línea, denunciaron la “escasa formación” que reciben las personas con diabetes 2, lo que aumenta las complicaciones y el gasto sanitario. “Se estima que un mayor conocimiento de la enfermedad puede llegar a reducir anualmente hasta un 62% los costes en tratamientos farmacológicos”, dijo Cristina Azagra, trabajadora social de ANADI.

Por el contrario, “el médico que nos conocía, cercano y que podía diagnosticar porque nos conoce se está perdiendo”, afirmaron. Más allá, indicaron que durante la pandemia los diabéticos tipo 2 han estado “abandonados”, ya que en el caso del tipo 1 suelen debutar antes y aprender a ser más autónomos. “La educación y la formación es lo más importante”, insistieron. Y, a su juicio, no se están proporcionando de forma adecuada.

A ello se suma la incertidumbre que están comunicando pacientes sobre la accesibilidad a las tiras de medición de glucosa. “Hay pacientes que están teniendo problemas para su acceso cuando es una prescripción médica”, señalaron.

ALGUNAS REIVINDICACIONES



La ausencia de la enfermera escolar

La “plena inclusión” de los menores en el ámbito escolar pasa por la figura de la enfermera escolar. Según indicaron, hay centros concertados que disponen de esta profesional pero no ocurre así en centros públicos. “No toleramos esta desigualdad y reclamamos que sea extensible a todos los centros, con independencia de que sean públicos o concertados”. En Madrid, por ejemplo, ya se ha implantado. Además, indican que el protocolo de atención al alumnado con diabetes es muy genérico. “¿Quién pone la insulina a un niño de tres años?, ¿Qué pasa con actividades como la Englih week?, ¿Qué pasa si un menor se quiere quedar en el comedor?”.

Sensores de medición para diabetes 2

ANADI reclamó los sensores de medición para afectados por diabetes tipo 2 que necesiten insulina ya que, tras una orden ministerial de 2021, se había marcado octubre de 2022 para ofertarles esta tecnología. Los dispositivos, que miden los niveles de glucosa en sangre de forma continua, están financiados en niños y adultos con diabetes 1, pero los otros pacientes se los financian (supone 120 € al mes). En Extremadura y Valencia ya no es así. Ayer Salud comunicó que a partir de enero de 2023 financiará los dispositivos de forma escalonada a las 2.600 personas con diabetes 2 que precisan insulina. Y añadió que se está formando a profesionales de los centros de salud para extenderlos.

Listas de espera y Unidad de Endocrino

La Unidad de Endocrinología Diabética para adultos que aglutine y dirija la atención de estos pacientes es otra reivindicación. Según ANADI, en la pasada legislatura les indicaron que estaba aprobada e incluso que tenía ubicación y un profesional al frente. “Nos han dicho que es así pero no existe”, aseguraron. En esta línea, también denunciaron que cada vez es más “complicado” ir al endocrinólogo, el profesional de referencia. “Antes podías acudir tres o cuatro veces al año para control. Ahora no”. De la misma forma, las derivaciones que realiza para otros profesionales, como oftalmólogos, también se han visto afectadas por las listas de espera.