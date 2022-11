Salud se desvincula del acuerdo de las mascarillas y NA+, Geroa y Bildu afean su postura

Santos Induráin, ha negado cualquier responsabilidad de su departamento en el acuerdo de compra de mascarillas entre Sodena, CEN y Albyn Medical que ha finalizado con casi dos millones de mascarillas almacenadas sin poder vender y 1,8 millones de euros de dinero público perdidos. Induráin se ha desvinculado del acuerdo y ha recalcado que hasta tres informes jurídicos diferentes han concluido que Salud no tenía obligación contractual de comprar esos EPIs. La consejera de Salud del Gobierno de Navarra que ha finalizado con casi dos millones de mascarillas almacenadas sin poder vender y 1,8 millones de euros de dinero público perdidos. Induráin se ha desvinculado del acuerdo yde comprar esos EPIs.

"el Gobierno esté más preocupado en encontrar culpables que posibles soluciones". Desde la oposición, Navarra Suma ha afeado a la consejera que

Santos Induráin ha asegurado que la comparecencia de este miércoles "puede ser una buena oportunidad para diferenciar temas que están mezclados". Se ha limitado a la operación que motivaba la comparecencia, el Acuerdo Sodena-CEN-Albyn, que tenía por objetivo ayudar a las empresas en adquirir EPIs en su vuelta al trabajo. La consejera de Salud ha pedido diferenciar tres momentos en los que Osasunbidea tuvo diferentes grados de participación.

"El primer momento fue un proceso compartido con otros departamentos y actores de Navarra, como Sodena, para activar canales seguros y solventes para proveernos de EPI. Fue en marzo de 2020, cuando se creó un grupo de trabajo y canal seguro. Lo formaban personal de Desarrollo Económico, Sodena, Cámara de Comercio y Salud. Salud solicitó la colaboración de Sodena, Cámara y Desarrollo Económico, para aportar tres canales seguros del mercado chino. Sodena respondió y con los otros dos agentes trabajaron sobre un listado de empresas que cumplían con los requisitos de Salud. Albyn Medical fue una de estas tres empresas ya que operaba en el sector médico farmacéutico y contaba con los contactos y experiencia necesaria para encontrar los proveedores y gestionar el transporte y la importación de los productos", ha explicado.

El segundo momento llega cuando Sodena ofreció "un plus extra". Fue en abril de 2020. "El mercado se rompió en un breve tiempo, de adelantar el 20% del pedido y adelantar el 100%. Se determinó seleccionar a tres proveedores que merecieran confianza y credibilidad ante Salud. Las líneas financieras de crédito fueron claves para no ahogar financieramente a estas empresas elegidas por Salud por su fiabilidad. Esto sirvió de inspiración para el convenio de CEN pero son líneas separadas", defiende la consejera de Salud.

Y el tercer momento es el acuerdo a tres entre CEN-Sodena-Albyn. En mayo de 2020" Osasunabidea se limitó a firmar una adenda con obligaciones concretas de compra. Tres informes jurídicos de Arpa, Garrigues y Écija son muy coincidentes en el nivel de responsabilidad de Salud. En la adenda se dice que el precio de compra será el de venta de Albyn. Salud no se compromete a aceptar excedentes debido a las renuncias voluntarias de empresas ni a adquirir más del 10% de los excedentes. La situación no se produjo ya que debían darse unas circunstancias concretas que no se dieron", ha concluido Induráin.

Desde Navarra Suma, Cristina Ibarrola, ha lanzado varias preguntas a la consejera. "Usted firmó aceptar todos los excedentes de uso sanitario. Así aparece en todos los borradores del acuerdo, pero en el último momento usted se retira y todo cambia. La dirección de Salud traslada el 7 de mayo telefónicamente que se retira, sin explicar por escrito por qué. Lo que condiciona el fracaso de toda la operación. ¿Trasladó usted este riesgo si lo vio al consejero de desarrollo económico y a la presidenta antes de firmar el acuerdo? Al retirar su cobertura pasó a ser un mal acuerdo para los intereses de navarra. No tardaron ni dos meses en darse cuenta. Y dos años después el Gobierno ha sido incapaz de encontrar una solución. Señora consejera, usted pudo salvar este problema, pero no lo hizo. ¿Por qué no ayudó a dar salida a esas mascarillas? Si ustedes hubieran querido esto se hubiera resuelto", ha censurado Ibarrola.

OBLIGACIÓN MORAL DE ADQUIRIRLAS

En el turno de grupos, desde Geroa Bai, Asiain ha querido saber "Por qué no se han quedado con ese 10% del excedente de las mascarillas si siempre necesitan este material". "Quizá no tenían obligación contractual, pero sí moral y ética de quedarse con ellas", ha terminado.