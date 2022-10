Las exploraciones del programa de cáncer de mama en Navarra bajan en 16.000 respecto a 2019

Las exploraciones en el programa de detección precoz de cáncer de mama se redujeron el año pasado en 16.000 respecto a 2019, año previo a la pandemia. La covid-19 provocó la parada temporal del programa, que consiste en la realización de mamografías cada dos años, y entre marzo y junio de 2020 no se hicieron pruebas. A partir de ese mes comenzó de nuevo la actividad pero a un ritmo menor.

Salud indicó ayer que esta parada produjo un “retraso” en la participación. Con todo, las pruebas estuvieron paralizadas cuatro meses en 2020 mientras que se han producido atrasos en las revisiones sobre la fecha prevista de casi año y medio.

Según Salud Pública, el ritmo inferior se debe no solo a la pandemia sino también al “déficit estructural de radiólogos, que se venía arrastrando antes del inicio de la pandemia”. Los datos son elocuentes: en 2019 se llevaron a cabo 48.905 exploraciones (incluidas revisiones intermedias) mientras que en 2021 fueron 32.852, un 33% menos. En años anteriores las cifras de exploraciones oscilaban en torno a las 45.000 anuales (ver cuadro). Sin embargo, los tumores detectados no se han reducido en la misma proporción: el año pasado fueron 181 frente a 226 en 2019, lo que supone un descenso del 19% en 2021 cuando se hicieron un 33% menos de pruebas.

Diario de Navarra

Ahora, Salud afirma que el retraso “se ha ido reduciendo progresivamente gracias al aumento de los radiólogos lectores de mamografías para el programa en 2022”.

MENOS TUMORES EN EL PROGRAMA

La Asociación Navarra de Cáncer de Mama, Saray, reclamó ayer con motivo del Día Internacional de esta enfermedad, la vuelta a la normalidad. “Entendemos que la pandemia alteró y dificultó el funcionamiento de este programa pero creemos que ha pasado el tiempo suficiente para haber destinado los recursos necesarios para restrablecer su orden cronológico y evitar listas de espera”, indicaron. Y es que un retraso en la realización de las mamografías puede suponer que los nuevos diagnósticos sean “más tardíos” y el objetivo del programa es la detección precoz.

En 2021 se detectaron 181 casos de cáncer de mama en el programa, de los que el 23,2% fueron in situ (no invasivos). Entre los invasivos, un 87% no tenían afectación de los ganglios de la axila, según Salud En 2019 se hallaron 226 tumores, un 20,3% in situ, y entre los invasivos un 65% no tenían afectación ganglionar. En 2020, año excepcional por la covid-19, se diagnosticaron 121 casos ya que se realizaron 22.264 exploraciones.

Respecto a las mujeres que fueron derivadas a hospitales para su valoración diagnóstica y tratamiento en 2021 fueron 284 mientras que en 2019 llegaron a 410 (en 2020 fueron 193).