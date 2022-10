El “síndrome de procusto” y otras lindezas

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno navarro, Carmen Maeztu, provocó más de una consulta urgente en internet sobre qué es el “síndrome de procusto” en el pleno que este jueves celebró el Parlamento.

en su respuesta a la parlamentaria de Navarra Suma (NA+), Marta Álvarez, quien lamentó que el Ejecutivo navarro se había “plegado” al Gobierno de Pedro Sánchez al aprobar un acuerdo en materia de acreditación de servicios para personas dependientes que “invade competencias exclusivas de Navarra”. Carmen Maeztu citó este síndromequien lamentó que el Ejecutivo navarro se había “plegado” al Gobierno deal aprobar un acuerdo en materia de acreditación de servicios para personas dependientes que “invade competencias exclusivas de Navarra”.

Álvarez pidió explicaciones a la presidenta María Chivite, pero le respondió la consejera Maeztu, quien aseguró que “no hay una invasión de competencias” y dijo:

—“Señora Álvarez, la obsesión por acomodar la realidad, la estrechez de nuestros intereses, se conoce como síndrome de procusto. Procusto simboliza a quienes fuerzan los hechos hasta que se ajustan a sus expectativas para apuntalar sus hipótesis”.

"EL SÍNDROME ESTE"

PSN gustó esa acusación y la repitieron en otros puntos de la sesión para responder a las críticas de NA+ al Ejecutivo por su gestión de la economía o por las carencias en transparencia. Así lo hizo la socialista Inma Jurío: Álvarez no pudo responder a la consejera esta alusión, porque Maeztu lo dijo cuando tenía la última palabra. En las filas delgustó esa acusación y la repitieron en otros puntos de la sesión para responder a las críticas de NA+ al Ejecutivo por su gestión de la economía o por las carencias en transparencia. Así lo hizo

—“Ya vemos que Navarra Suma tiene el síndrome este que ha relatado la señora consejera que no le he entendido bien como se llama, pero cada uno va buscando siempre a través de la mentira situaciones que no son reales en Navarra”.

consejera de Economía y Hacienda, la socialista Elma Saiz, aludió al citado síndrome como material de carga contra NA+ en un cruce que mantuvo con Juan Luis Sánchez de Muniáin, quien expresó sus dudas sobre la actuación de la dirección general de Intervención ante el expediente de una compra de mascarillas: La, la socialista, aludió al citado síndrome como material de carga contra NA+ en un cruce que mantuvo con Juan Luis Sánchez de Muniáin, quien expresó sus dudas sobre la actuación de la dirección general de Intervención ante el expediente de una compra de mascarillas:

—“Como decía mi compañera el síndrome de procusto parece que se sigue extendiendo”, afirmó la consejera Saiz.

BARRO O REALIDAD

parlamentario de Navarra Suma Carlos Pérez Nievas reclamó al Gobierno que reaccione ante el “clamor” del sector industrial navarro que pide cambios, acusando al Ejecutivo de limitarse a “dejarse llevar”. Recordó cómo los empresarios están pidiendo medidas fiscales que aumenten la competitividad de Navarra. Elreclamó al Gobierno que reaccione ante el “clamor” del sector industrial navarro que pide cambios, acusando al Ejecutivo de limitarse a “dejarse llevar”. Recordó cómo los empresarios están pidiendo medidas fiscales que aumenten la competitividad de Navarra.