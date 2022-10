Maratón contra la soledad de los mayores

'Hola. Si quieres hablar, aquí estamos’. Con este sugerente lema se celebró este miércoles 5 de octubre en la Plaza del Castillo de Pamplona el Maratón contra la soledad centrado en las personas mayores. La iniciativa, que forma parte del programa Siempre Acompañados de la Fundación “la Caixa” contó con el apoyo de la Fundación Caja Navarra, el Ayuntamiento de Pamplona y Pauma. Todo para visibilizar una situación que viven cada vez más personas mayores y frente a la que dieron una receta: la compañía.

Jesús Garzaron

Por eso, la Plaza del Castillo se convirtió en un improvisado cuarto de estar donde charlar en un sofá como amigos o escuchar a expertos, donde poder oír las canciones de la rondalla Yoar o hacerse fotos en un divertido photocall y echar unas risas. El alcalde Enrique Maya o el presidente de la Fundación Caja Navarra, José Ángel Andrés, entre otros, recordaron el problema que supone la soledad no deseada y de ahí la necesidad de contar con iniciativas para promover el envejecimiento activo, el empoderamiento de los mayores y su integración en la vida social de los barrios y en una sociedad que cambia día a día.

Camino Oslé, profesora jubilada de la UPNA: "Crear relaciones aparte de las de lazos de sangre"





“Nunca pensé que lo peor de la vejez fuese la soledad. Tenía más miedo a la enfermedad”. Camino Oslé Guerendiáin, profesora jubilada de la UPNA y gerontóloga, lanzó ayer este testimonio que le transmitieron para poner de relieve la importancia que la soledad puede tener en los mayores. Y más cuando se convierte en ‘soledad doliente’. “Puedes llegar a mirar a tu alrededor y no tener a nadie. Y nadie te va a llamar”, dijo.

b.Arnedo

Ante esa situación, Oslé animó a los mayores a “ponerse las pilas” y a “pelear” esa conquista que se ha conseguido de una mayor esperanza de vida. “Muchas veces no te preparas, no te armas y te encuentras de pronto en esta situación”. De ahí que sea importante generar relaciones y grupos más allá de los que tengan que ver con lazos de sangre. “Quien envejece con amigos le ha caído la lotería”. “Nos tenemos que gustar”, aconsejó. Y también no cerrarse a la relación con otras generaciones y con la tecnología.

Jesús Garzarón

Nicolás Martínez Velilla, jefe de Geriatría del HUN: "No separar la salud de la actividad social"

No se puede separar la salud de la parte social de la persona. Este fue el mensaje de Nicolás Martínez Velilla, jefe del servicio de Geriatría del Hospital Universitario de Navarra. “Los temas médicos no pueden aislarse de los sociales. La fragilidad es prevenible en mayores y la soledad también se puede abordar desde la prevención”.

Así, hay que abordar el ejercicio, la actividad cognitiva, la nutrición y los fármacos, entre otros. “Una persona sola tiende a estar más encerrada en sí misma y a moverse menos y eso genera sarcopenia, pérdida de masa muscular. Se entra en una espiral con más riesgo de caídas, dificultad para salir, relacionarse, etc.” Y se olvida que cada persona llega a esta edad de forma distinta y vive en lugares diferentes, lo que condiciona el abordaje. El impacto restrictivo de las medidas frente la covid “nos llevó a plantearnos qué hacía más daño si la covid o la propia enfermedad”, dijo.