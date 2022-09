Siete claves para detectar problemas emocionales en niños y jóvenes

1 Cambio significativo. Un primer signo de alarma es un cambio significativo en la actitud.



2 Prolongado. No se trata de dos o tres días malos sino de que se prolongue en el tiempo, unas semanas. Cuando se le ve raro, diferente...



3 Niños. Los niños suelen mostrar más aislamiento, tristeza, apatía. Hay que estar atentos si se empiezan a aislar, si no quieren ir al colegio cuando antes no les importaba, por ejemplo.



4 Adolescentes. En este grupo los problemas se muestran más desde el enfado y la rebeldía. Un adolescente que muestra alta agresividad puede ser indicador de que está sufriendo.



5 Ver varios ámbitos. Es importante contrastar la situación con el colegio y con el pediatra. También si repercute en las actividades extraescolares. Por lo general, si se encuentra mal repercute en todas las áreas.



6 Relaciones. Ver si se relacionan con amigos o hay cambios. Si antes le invitaban a cumpleaños y ahora no. No es normal que a los 16-17 años esté en casa todo el día los fines de semana.



7 Ayuda. Es importante ofrecer ayuda, preguntar. No es la edad en la que mejor se comunican por lo que se puede ofrecer ayuda externa, de profesionales.