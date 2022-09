Advierten que crece el malestar emocional en niños y jóvenes tras la pandemia de covid

Expertos e instituciones están advirtiendo de un aumento del malestar emocional tanto en niños como en adolescentes y jóvenes a raíz de la pandemia. De hecho, la última encuesta Social y de Condiciones de Vida del Instituto de Estadística de Navarra refleja que un 26,8% de los jóvenes manifiesta un ‘bajo bienestar general’, un porcentaje que se ha duplicado en cinco años. Y un 10,7% indica que necesita atención en salud mental, tres puntos más que en 2017 y por encima de la demanda de la población que supera los 45 años.

UNED Pamplona y Fundación Ilundáin organizaron este jueves un curso de verano bajo el título ‘Dos años después: el reto de comprender a la juventud’. Olatz Ormaetxea Ruiz, psicóloga y profesora del departamento de Psicología y Criminología de UNED, abrió el curso con un análisis sobre la situación actual. A su juicio, en la pandemia “no se tuvieron en cuenta las necesidades y derechos de los menores”, por ejemplo salir al aire libre y poder jugar en un entorno natural. Ahora “se están viendo las secuelas”.

En este marco, en los menores con una buena base y tranquilidad se han incrementado algo los problemas, porque toda la población los ha tenido, pero en menores vulnerables que antes de la pandemia arrastraban ciertas dificultades a nivel de salud mental se han incrementado, afirmó.

A su vez, la psicóloga y técnica de gestión sanitaria Itzal Puchol Martínez, mostró su preocupación por este malestar. “Esa percepción seguramente les hace sufrir”. Puso de manifiesto que cualquier etapa de cambio genera inquietud y en la juventud, momento en el que se desarrollan los proyectos vitales, pasa lo mismo. “Si le sumas que perciben el futuro como incierto, el cambio climático, el paro, la guerra de Ucrania, el problema energético... Hay mucha incertidumbre”.

MÁS CONSULTAS

Ormaetxea apuntó un incremento de un 20% en las consultas de psicología tras la pandemia por el “impacto emocional sin recursos para gestionarlo”. Un dato que comparte con otros profesionales del sector.

En general, explicó, detectan más menores que acuden a consulta con síntomas de ansiedad, somatizaciones, estrés, síntomas a nivel obsesivo y también depresivo. “También se ha incrementando el bullying y el ciberbullying con todo lo que supone. Hay un mayor riesgo de suicidio y de aislamiento social, es decir menores que antes tenían una vida normalizada y que ahora se quieren quedar en casa”, añade.

A todo ello suma un incremento de las autolesiones. “Tapan la angustia interna y calman las emociones negativas. Cuando no sienten control interno pueden controlar algo, las autolesiones. Primero calma pero luego llega la culpa, se genera malestar y se vuelve al mismo patrón. Es un círculo vicioso”, indicó.

DIFERENCIAS POR EDAD

Los problemas pueden ser muy diversos según la edad. “Los profesionales hemos recibido muchas llamadas de padres, madres y profesores que no sabían cómo gestionar el miedo de los niños”. Así, en los más pequeños han crecido los miedos y rituales obsesivos, como lavarse mucho las manos, y también se han producido regresiones de etapas superadas, como ir al baño o la gestión del sueño.

En adolescencia, destaca dos grupos. Entre 13 y 14 años y de los 16 a 17. “Estos dos años han sido tremendos para ellos. Han buscado herramientas para socializar, como la tecnología, pero aun así no han sustituidos a los cauces habituales”. En el primer grupo “ha habido un corte justo en la edad de la exploración, cuando se hacen los primeros ensayos de quedar con amigos, etc.”. El grupo de 16 años se encuentra tras la pandemia con muchas ganas de “salir de juerga”. “Hay un incremento del alcohol, del uso de drogas porque no han tenido una evolución. Han pasado de no poder salir a un boom de explorar, ligar...”.