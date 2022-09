Directores de instituto navarros piden seguir cobrando una parte del complemento cuando dejen el cargo

La Asociación de Directoras y Directores de Institutos de Navarra ha pedido este miércoles que los profesionales que ejercen las funciones directivas sigan cobrando una parte del complemento de directores cuando dejan el cargo y ha asegurado que Navarra es la única Comunidad en la que no está consolidado este pago.

En una comparecencia en una sesión de trabajo en el Parlamento foral, a petición de Izquierda-Ezkerra, Josu Mena, presidente de la asociación, ha afirmado que la consolidación de este complemento está prevista en la ley orgánica de Educación y ha asegurado que lo habitual en las distintas Comunidades Autónomas es que quienes hayan ejercido el cargo durante cuatro años cobren después el 20%, quienes hayan ejercido ocho años, un 40%, y quienes hayan ejercido 12, un 60%.

Josu Mena ha afirmado que "Navarra sí paga bien a su profesorado comparado con otras Comunidades Autónomas y si ya estoy relativamente bien pagado y me están tentando para que me meta de director, ¿qué gano?, ¿todo lo que me cae encima a cambio de qué?". En ese sentido, ha asegurado que el departamento de Educación está teniendo problemas para encontrar profesores que quieren ejercer como directores.

Así, ha señalado que "los que van asumiendo el puesto lo hacen porque alguien lo tiene que hacer y esto no es la mejor solución, y si no, lo ocupa gente designada por la Inspección a dedo, sin oportunidad de negarse". "En otros puestos directivos de la Administración pocos habrá designados en contra de su voluntad. Aquí hay muchos", ha afirmado.

Josu Mena ha señalado que el director "tiene que ocuparse del liderazgo pedagógico y organizativo del centro, de la jefatura del personal, de la jefatura burocrática, de representar al centro ante la administración y a la administración ante sus compañeros de trabajo, y estas labores cada vez son mayores". "Lo que más pesa es la responsabilidad, hay quien lo lleva mejor y hay quien lo lleva peor", ha señalado.

Sobre el complemento en sí, Josu Mena ha explicado que la ley prevé que la función directiva será retribuida de forma diferenciada, en la forma que determine cada Administración educativa. "Navarra no está ni entre las mejores ni entre las peores, el complemento que se cobra por la dirección depende del tipo de centro, del tamaño del centro, del número de alumnos, y Navarra está en un nivel medio comparado con el resto de CCAA", ha señalado.

La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha afirmado que la Asociación de Directores "ha puesto encima de la mesa una situación que lleva produciéndose varios años y que tiene que ver con la dificultad de configurar equipos directivos, por muchas razones", entre otras, la de la consolidación del complemento.