La cuarta dosis debuta en Navarra: su primer objetivo, las residencias

Han pasado 21 meses desde aquel 27 de diciembre de 2020 cuando en Navarra se administraron las primeras vacunas contra la covid-19. Entonces, el miedo estaba a flor de piel y las vacunas traían esperanza e ilusión para poner fin a una pesadilla. Ayer, comenzó de manera oficial la inoculación de la cuarta dosis en la Comunidad foral. Tanto en 2020 como ayer, el primer objetivo de las vacunas fueron la más de 8.000 personas que viven en los centros residenciales, pero a diferencia de aquella vitoreada primera dosis, la cuarta tuvo un recibimiento mucho más sosegado, sin mayor entusiasmo que el de seguir una pauta médica preventiva.

“El miedo ha desaparecido. Hace meses que aquí hacemos vida normal. Nos juntamos para charlar de nuestras cosas y jugar y, salvo por mascarillas, nada nos recuerda al covid”, contaban María Jesús Úriz Górriz, de 91 años. Esta pamplonesa es una de los 159 residentes de La Vaguada. Ayer se vacunaron el 95% de ellos. “Hay una persona ingresada en el hospital y habrá que reprogramar su vacunación. Alguno se opone y hay quien no se la pone por indicación médica. Otros tendrán que ponérsela más tarde porque no cumplen los requisitos médicos, como por ejemplo, si son mayores de 80 años, que haya pasado más de tres meses desde que se infectara del virus y cinco meses desde la última dosis”, detallaba Ana Conde, médica del centro, que supervisó el proceso de vacunación.

La inoculación fue practicada por un equipo de tres enfermeras que se trasladaron del centro de salud del barrio de San Juan y otra enfermera del equipo de La Vaguada. Para no trastornar la rutina de los residentes, la mayoría de las vacunas se administraron en sus habitaciones.

Previamente, hace dos semanas, desde el centro se solicitó a los residentes o, en sus caso, a los familiares, un consentimiento por escrito, tal y como exige el departamento de Salud. “A nuestros residentes les hemos explicado que es una medida para controlar las nuevas variantes, pero es cierto que la situación en las residencias es muchísimo más tranquila. Hace mucho tiempo que no tenemos casos. Ya no tiene nada que ver con lo del principio”, apunta el director, Borja Macaya.

MODERNA DESPUÉS DE PFIZER

La cuarta dosis que se inoculó ayer en esta residencia es Moderna y, en la mayoría de casos, llega después de que las tres anteriores dosis se les administrara Pfizer. María Jesús Úriz, que presume de ser la socia número 43 de Osasuna y que trabajó durante años limpiando los baños públicos del Ayuntamiento de Pamplona, la vacuna es sinónimo de “seguridad”. “Me quedo más tranquila y mis sobrinos, que me quieren mucho, también. No lo he pasado, pero me protejo y protejo a los demás”. Mientras habla, la auxiliar de clínica, Leire Hernández Equisoáin, le agarra de la mano. “Estas chicas son todas muy majas y yo, aunque estoy en silla de ruedas, trato de no darles mucho trabajo”.

Pilar González Chichas, de 88 años, también recibió la cuarta dosis. “Estoy tranquila. Estoy contenta en la residencia, porque tenemos buen ambiente, y si hay que vacunarse pues me vacuno para seguir bien”, comentaba esta bilbaína afincada en Pamplona y que recuerda que trabajó durante 27 años en Bélgica.

Juana Peña Ruiz, que hoy cumple 66 años, afirmaba que se siente protegida con la vacuna. “Si me contagio sé que, con la vacuna, lo pasaré más suave. Me da seguridad vacunarme porque mi experiencia con las otras vacunas hasta ahora ha sido positiva. Con las tres dosis anteriores no tuve apenas reacción”, cuenta esta residente que lleva más de dos años en el centro navarro.

CLAVES DE LA VACUNACIÓN

Calendario. Ayer comenzó la vacunación en las residencias de mayores (sólo por covid. La de la gripe será más tarde). El 10 de octubre se inicia la vacunación de la 4ª dosis, junto a la de la gripe, a la población de edad igual o superior a los 60 años (unas 160.000 personas) y a algo más de 7.500 consideradas de alto riesgo.

Centros:El 10 de octubre se abre Forem y los centros de salud comenzarán a administrar vacunas de covid y gripe. Será de forma gradual empezando por los mayores de 80 años. En el área de Tudela: Hospital Reina Sofía y centro de salud Gayarre. En el área de Estella se realizará en centros de salud y consultorios, con el apoyo de dos puntos adicionales habilitados en la escuela de música de esta última localidad (Estella) y en la casa de cultura de Lodosa.

Si he pasado hace poco la covid. Como en las dosis anteriores, las personas que han pasado el virus deben esperar 5 meses para vacunarse. De hecho, el sistema no permitirá reservar cita a estas personas. Si coincide que ya a concluido la campaña, recibirán la vacuna en los centros de salud.

¿Qué vacuna se pone? Moderna Bivalente y Pfizer Multivalente. Estas vacunas se suministrarán independientemente de la marca que el usuario haya recibido antes.

La cita. Se gestionará preferentemente por internet, a través de Carpeta Personal de Salud, en el enlace www.citasalud.navarra.es. Los envíos de SMS que ya está haciendoSalud son una ayuda más que sirven de recordatorio y dan facilidades para acceder a la web.citas.vacunacion@navarra.es o telefónicamente en los siguientes números: 948 370 130 para el Área de Salud de Pamplona; 948 370 140 para la de Tudela, y 948 370 135 para la de Estella. Asimismo, puede solicitarse la cita en su centro de salud.