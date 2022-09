El Parlamento foral no llega a un acuerdo para una moción de apoyo a Volkswagen Navarra

no ha conseguido aprobar una iniciativa en apoyo a Volkswagen Navarra y el mantenimiento del empleo en la planta propuesta por el comité de empresa, ante las discrepancias entre Navarra Suma y el resto de los grupos, y a pesar de que todos ellos estaban de acuerdo con el texto. El Parlamento foral en la planta propuesta por el comité de empresa,y a pesar de que todos ellos estaban de acuerdo con el texto.

Grupo Volkswagen que cumpla los acuerdos que se habían alcanzado con el comité de empresa de la planta de Landaben en relación con la producción de vehículo eléctrico y el mantenimiento del empleo, con el fin de lograr que no se pierdan puestos de trabajo y se mantenga la empleabilidad en la planta y en el conjunto de proveedores navarros". El pleno debatía este jueves por la tarde una moción de Navarra Suma en la que instaba al Gobierno foral a "intervenir de forma inmediata para pedir alque cumpla los acuerdos que se habían alcanzado con el comité de empresa de la planta de Landaben en relación con la producción de vehículo eléctrico y el mantenimiento del empleo, con el fin de lograr que no se pierdan puestos de trabajo y se mantenga la empleabilidad en la planta y en el conjunto de proveedores navarros".

El comité de empresa de la planta aprobó una propuesta de declaración que hizo llegar al Parlamento, con el fin de que la Cámara la aprobara. En ella el Legislativo se muestra dispuesto a trabajar conjuntamente con el comité y la dirección de la planta para “velar por los intereses de la planta y sus proveedores”. Además, reclama al Ejecutivo foral que establezca “los cauces necesarios para desarrollar el trabajo necesario” junto al comité y la dirección. En el último punto los grupos se comprometen a “no utilizar la situación actual de VW Navarra con fines partidistas mientras dure el proceso”, ya que eso “no responderá al interés” de los trabajadores, la planta ni de sus proveedores.

El problema se ha originado cuando Navarra Suma ha propuesto que esta iniciativa se añadiera a la suya y el resto lo han rechazado, al defender que la declaración planteada por el comité de empresa debía ser el único texto que se aprobara en el pleno. NA+, autor de la moción, ha planteado que se votara conjuntamente su texto y el del comité. Sólo ha conseguido sus 20 votos a favor, ya que el resto ha votado en contra (28).

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que no se va a "callar" y va a seguir "intentando influir en el Gobierno para que de una vez por todas haga lo que tiene que hacer y voy a denunciar las veces que haga falta el seguidismo de Chivite a Madrid, y sus silencios cómplices en este tema". "Voy a poner en evidencia su dejación de funciones como presidenta del Gobierno. Nunca antes Navarra había tenido ni un presidente ni una presidenta que suspenda, que fracase, y que lo haga por incomparecencia, por no presentarse al examen. Una vez peleado, se puede ganar o perder, pero renunciar de inicio y no comparecer es inconcebible", ha asegurado.

Esparza ha afirmado que Chivite "va de la mano de Pedro Sánchez y de lo que diga el PSOE y es evidente que el interés del PSOE no es defender el empleo en Volkswagen Navarra, sino defender la planta de Seat Martorell, y de nuevo intereses ajenos a Navarra nos pueden quitar a todos lo que por derecho se habían ganado miles de trabajadores de Volkswagen Navarra". "Lo único que a nosotros nos va a parecer justo es que el empleo en Volkswagen Navarra crezca, que el número de trabajadores se aumente, que el parque de proveedores sea mayor", ha señalado.

Ramón Alzórriz, ha asegurado que Navarra Suma "vuelve a utilizar a miles de familias de Navarra a su antojo para tratar de sembrar dudas y caos en su casas, para hacer ver que a Volkswagen Navarra le va a ir mal" y frente a ello ha defendido "el mensaje claro y nítido del comité de empresa". "Deje de manosear a Volkswagen Navarra y céntrese en buscar soluciones con el Gobierno y con la Cámara", ha señalado. El portavoz del PSN , ha asegurado que Navarra Suma "vuelve a utilizar a miles de familias de Navarra a su antojo para tratar de sembrar dudas y caos en su casas, para hacer ver que a Volkswagen Navarra le va a ir mal" y frente a ello ha defendido "el mensaje claro y nítido del comité de empresa". "Deje de manosear a Volkswagen Navarra y céntrese en buscar soluciones con el Gobierno y con la Cámara", ha señalado.

"Todo el mundo sabe a quien defiende usted", ha dicho Alzórriz a Esparza, "y no es a la clase trabajadora". "Usted no ha votado a favor ni de la reforma laboral, ni de la subida del salario mínimo interprofesional, ni de la revalorización de las pensiones, ni de los PERTE que aseguraban el futuro de Volkswagen", ha señalado, para afirmar que "tenemos una oportunidad única para unirnos a las reivindicaciones de la plantilla y hacerlas nuestras".

Geroa Bai ha presentado una enmienda propia por la que planteaba incorporar al texto de Navarra Suma otros dos apartados por los que se instaba al Gobierno foral a que llevara a cabo "todas las actuaciones necesarias para el mantenimiento del acuerdo -entre comité y dirección- ante cuantas instancias e instituciones sea pertinente" y proponía asimismo que el Parlamento se comprometiera a trabajar con el comité y la dirección de Landaben para "velar por los intereses tanto de dicha planta como de sus proveedores". Finalmente, Geroa Bai ha retirado la enmienda señalando que este es "un momento de concordia". por los que se instaba al Gobierno foral a que llevara a cabo "todas las actuaciones necesarias para el mantenimiento del acuerdo -entre comité y dirección- ante cuantas instancias e instituciones sea pertinente" y proponía asimismo que el Parlamento se comprometiera a trabajar con el comité y la dirección de Landaben para "velar por los intereses tanto de dicha planta como de sus proveedores". Finalmente, Geroa Bai ha retirado la enmienda señalando que este es "un momento de concordia".

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha afirmado que Navarra Suma, "lejos de ayudar" a mejorar la situación para Volkswagen Navarra, "a lo que está ayudando es a embarrar una situación que debería contar con unanimidad". "Podemos compartir de manera unánime la necesidad de información y la exigencia de que el conjunto de las instituciones coadyuven a que la planta de Landaben tenga el apoyo de las instituciones, pero nos estamos equivocando si hacemos de esto un debate de gestión en función del interés partidario. Es esencial que seamos capaces de remar en una misma dirección, no alejándonos de la acción política, sino del interés partidario", ha asegurado.

Laura Aznal ha señalado que "el escenario de total incertidumbre es evidente" y ha apuntado que "la electrificación va a llevar sí o sí pérdida de empleo, por la propia naturaleza del vehículo eléctrico, que tiene muchas menos piezas que los vehículos de combustión". La parlamentaria de EH Bildu ha señalado que "el escenario de total incertidumbre es evidente" y ha apuntado que "la electrificación va a llevar sí o sí pérdida de empleo, por la propia naturaleza del vehículo eléctrico, que tiene muchas menos piezas que los vehículos de combustión".

Aznal ha afirmado que "la parte social está unida en Volkswagen Navarra y no puede ser que la parte social muestre su unanimidad en torno a su futuro incierto y en el Parlamento esta unanimidad no tenga su reflejo". "Es un momento para la unidad por encima de todos los intereses partidas y hacemos nuestra la propuesta del comité", ha señalado.