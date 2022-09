Un 30% de los casos de demencia y alzhéimer se podrían prevenir

Al menos un 30% de los casos de demencias, entre las que se encuentra el alzhéimer, se podrían prevenir actuando sobre factores de riesgo, según la Sociedad Española de Neurología. Este miércoles 21 de septiembre se celebró el Día Mundial del Alzheimer para demandar más investigación y sensibilizar a la sociedad sobre esta enfermedad que afecta a 7.000 navarros de los que 5.500 están diagnosticados.

Las medidas protectoras que pueden “retrasar” y, por lo tanto, “llegar a evitar” la aparición de la enfermedad pasan por mantenerse intelectualmente activos, fomentar un buen estado de ánimo, conservar el contacto personal con amigos y familiares, abandonar el consumo de alcohol y tabaco, realizar ejercicio físico, tener un peso saludable y seguir una dieta adecuada, controlar la diabetes y la hipertensión arterial, corregir la pérdida de audición, evitar los traumatismos cerebrales y la exposición a la contaminación ambiental.

Hay que tener en cuenta que el alzhéimer y sus síntomas “no forman parte del envejecimiento normal del cerebro”, aunque la edad es el principal factor de riesgo. Se piensa que es normal perder memoria y esta “idea errónea” solo ayuda a que la enfermedad esté infradiagnosticada.

HABLAR DE LA MUERTE

La ‘Atención en el final de la vida’ fue el tema de una mesa redonda organizada por AFAN en la que participaron Camino Oslé; Juana Caballín, experta en bioética; Geno Ochando, jefa del servicio de Ciudadanía Sanitaria de Salud, y Mª José Moreno, trabajadora social. Las expertas insistieron en la necesidad de hablar de la muerte con familiares o amigos para que conozcan la forma de pensar de cada persona. “Nos cuesta hablar porque nos parece negativo”.

En este sentido, explicó que un 1,9% de los navarros ha hecho el Documento de Voluntades Anticipadas (testamento vital), que incluye las instrucciones sobre tratamientos y cuidados al final de la vida cuando una persona no puede expresar su voluntad. Se puede realizar en los centros de salud, a través de las trabajadoras sociales, o en el registro de Salud (C/ Amaya, 2) y hay modelos orientativos (del Arzobispado, del Gobierno foral y de la Asociación derecho a Morir Dignamente) que se pueden adaptar y modificar en cualquier momento.

Últimamente se ha actualizado para incluir la posibilidad de la eutanasia en los términos que señala la ley de 2021 (ante una enfermedad irreversible e incurable o padecimiento “insufrible”). Con todo, “si no se indica en este documento y la persona no es capaz no se puede llevar a cabo porque la ley lo impide”, aclararon. Una comisión de profesionales evalúa cada petición. Con todo, dejaron claro que incluir la posibilidad de la eutanasia no supone elegirla frente a los cuidados paliativos. “Es una posibilidad más”.