Navarra Suma ve "insuficiente" la declaración de apoyo a Volkswagen respaldada por el resto de grupos

abstención de Navarra Suma que la veía "insuficiente" por no exigirle al Gobierno acción. El Parlamento de Navarra no ha logrado concertar un texto de apoyo a la plantilla de Volkswagen Navarra debido a laque la veía "insuficiente" por no exigirle al Gobierno acción.

Esparza ha explicado tras la reunión de este lunes de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra que "nadie duda de todo lo que recoge la declaración", pero se ha mostrado disconforme que "no nombra al Gobierno de Navarra, que es el principal agente, que es el que puede exigir a la empresa, a ellos no hay que pedirles nada".

"Habrá que decirle al Gobierno que haga algo. Geroa Bai son Gobierno, son incapaces decir las cosas en la mesa de Gobierno. Geroa Bai es cómplice del seguidismo a Madrid", ha criticado el líder de la oposición, quien ha acusado a EH Bildu y Geroa Bai de "callarse". "Geroa Bai y Bildu saben lo mismo que nosotros pero se callan para no discutir con Chiviite, pero nosotros no nos vamos a callar porque puede ser tarde".

El jueves se debatirá una moción presentada por Navarra Suma por la que se insta al Gobierno a pedir a la empresa que mantenga el empleo en Landaben: "Parece que les molesta que se debata en el Parlamento. Nos acusan de intereses políticos y ¿qué es que Pedro Sánchez fuera a mostrar su apoyo a Martorell y no viniera a Landaben?. Chivite hace seguidismo de Madrid, Chivite mira hacia otro lado cuando se van coches a Martorell. Quien está politizando este tema es el PSOE y Sánchez".

"Si no se politizara, es evidente que Landaben crecería, por el trabajo y los números que tienen. Es lo que se han ganado los trabajadores. No puede ser que por motivos políticos se quite empleo", ha añadido.

El portavoz socialista, Ramón Alzórriz , ha criticado que “una vez más, a Navarra Suma se le ha caído la careta”. “Ha votado en contra de apoyar a la fábrica de VW Navarra porque prefiere generar incertidumbre, hacer ruido político y embarrar la situación de la empresa como siempre lo ha hecho... y siempre, la realidad, le ha desmentido”, ha apuntado.

“UPN y Javier Esparza son un lastre para el avance de nuestra comunidad”, ha afirmado Alzórriz. “Es vergonzoso que UPN votara en contra de los PERTES que posibilitan el futuro de VW en Navarra y que, además, genere desasosiego entre las familias”, ha afeado el socialista.

“Los hechos son claros porque la derecha bloquea de manera permanente el futuro y el desarrollo de nuestra tierra. Alguien que es un lastre para la sociedad nunca puede ser presidente de la misma”, ha añadido.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos , ha considerado "lamentable que haya bloqueado esta declaración institucional". "Era un acuerdo de mínimos muy importante. Era un apoyo al comité de empresa importante. Este bloqueo nos va a llevar a la moción del pleno, pero estoy convencida de que la mayoría de grupos seremos capaces de reconducir la situación", ha dicho.

Bakartxo Ruiz , de EH Bildu, ha mostrado su "decepción" por la postura de Navarra Suma, y ha dicho que es una "actitud partidista". "Dicen que han presentado una moción el jueves sobre este tema. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Sabemos que es un momento de incertidumbre y a los grupos nos toca comprometernos con el apoyo al empleo y a la plantilla", ha declarado.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha achacado al último punto de la declaración la abstención de Navarra Suma. El punto apostaba por "alejar de la confrontación política" la situación de la planta. "Navarra Suma no ha permitido que esto salga adelante por lo tanto volveremos al ruido y las amenazas por su parte", ha añadido.