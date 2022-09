Los compradores de Diario de Navarra tendrán acceso ilimitado a la web todo el día

Diario de Navarra lleva desde 1903 trabajando por acercar la información al ciudadano navarro y siendo siempre un referente en el periodismo local. En este afán por estar siempre a la vanguardia y acercar el periodismo a todos los usuarios, Diario de Navarra se suma a las grandes oportunidades que ofrecen los nuevos sistemas de acceso a la información para ofrecer un mejor servicio a sus lectores.

A partir de este lunes 19, todas las personas que compren la edición en papel o pdf del periódico del día, podrán acceder a todo el contenido de www.diariodenavarra.es sin límites hasta la medianoche.

Este servicio ya forma parte de las ventajas de ser suscriptor de Diario de Navarra en cualquiera de sus formatos, y pretende fomentar que los lectores o compradores del día a día, puedan hacer uso, no solo de la versión física del periódico sino de la versión web.

Cómo obtener el acceso

El proceso es muy sencillo y tan solo hay que seguir 3 pasos:

Escanear el QR situado en la contraportada Registrarse o iniciar sesión de manera gratuita en la web Activar el acceso ilimitado por ese día a la web

El código QR será único cada día y otorgará acceso como suscriptor digital a todo el contenido de la web hasta las 23:59h del día que haya aparecido en el periódico. No servirá para acceder en otra fecha. El servicio es gratuito por la compra del periódico en papel y no tiene coste extra.

¿A qué contenidos se tendrá acceso?

Actualmente diariodenavarra.es, como ocurre con la mayoría de los medios informativos de calidad, limita la lectura de sus contenidos para los usuarios que no son suscriptores. Estos tienen acceso a toda las informaciones, incluidas muchas que solamente se pueden leer siendo suscriptor.

Los lectores que no están suscritos, por su parte, solo pueden ver de forma gratuita un número limitado de informaciones.

Con este acceso a través del QR, el comprador tendrá acceso hasta las 23:59h del día que el código aparezca en el periódico a todo el contenido sin límites, por lo que podrá navegar por diariodenavarra.es como si fuera un suscriptor digital, pudiendo incluso hacer uso de otras ventajas como realizar comentarios en los artículos.

¿Y si yo soy ya suscriptor?

Si ya es suscriptor de papel o pdf puede acceder con su cuenta de email vinculada a su suscripción a todo el contenido de diariodenavarra.es. Si inicia sesión y no puede acceder al contenido exclusivo o se encuentra con contenido cerrado significa que su correo electrónico no está vinculado con su suscripción, por lo que el sistema no puede identificarle como suscriptor y darle acceso.

Para vincular su email y su suscripción llame al 948076068 y nuestro equipo de atención al suscriptor le ayudará a realizar dicho proceso.