Cruce de acusaciones por las mascarillas entre Elma Saiz y Na+

consejera de Economía y Hacienda del comparecencia en el Parlamento para explicar su participación en el expediente administrativo del contrato de compra de mascarillas FFP2 con la empresa Efficold, de "intoxicar, confundir a la gente y tratar de sembrar dudas". Ladedel Gobierno de Navarra Elma Saiz , ha acusado este viernes a Navarra Suma , en unapara explicar su participación en el expediente administrativo del contrato deFFP2 con la empresa, de "intoxicar, confundir a la gente y tratar de sembrar dudas".

En su intervención en la Cámara, a petición de la coalición formada por UPN, PP y Cs, Saiz ha criticado las formas de Navarra Suma para "ejercer la oposición" al "dejar caer ciertas sospechas de una forma tan gratuita". "Mezclar cuestiones que no tienen ningún rasgo en común entre ellas y tratar de confundir a la ciudadanía es jugar sucio en política. Por lo visto, ustedes se sienten cómodos en el juego sucio", ha dicho.

Por su parte, la portavoz de Navarra Suma, Cristina Ibarrola, ha expresado que hay "dudas y sombras" sobre el citado contrato a las que "no han dado respuesta" y ha señalado que "si les parece que 1,5 millón de euros es poco, a nosotros no". "El contrato de junio, luego pasó a agosto y sí estaba fuera de mercado y sí suponía un quebranto para la Hacienda pública", ha manifestado, para preguntar por qué ha habido un retraso de año y medio en el informe del Interventor General, si hubo presiones al interventor, por qué no se elevó el primer informe al Gobierno, por qué no se hizo desde Economía y Hacienda un estudio de precios, entre otras cuestiones.

La consejera Saiz ha manifestado, durante la comparecencia parlamentaria, que ya a finales de junio aseguró que "en ningún momento se estaba ocultando absolutamente nada" y "que este Gobierno no tiene ningún problema en trasladar la información necesaria siempre que se le ha requerido". "Es evidente que ese traslado debe producirse cuando el expediente está concluso", ha expuesto.

Ha detallado Saiz que el 9 de mayo se produjo un primer informe de la Intervención General y ha trasladado a Navarra Suma que "eso es lo que días después le informamos, advirtiendo de que hasta que este procedimiento no estuviera resuelto no se haría público". "Así las cosas, y ante el primer informe de la Intervención General que avalaba el reparo suspensivo que elevó la Intervención delegada y que ustedes conocían porque este Gobierno se lo hizo llegar, continuó el procedimiento, con el evidente y obligado intercambio de información entre el órgano gestor, que formuló sus discrepancias al respecto y la Intervención General", ha continuado.

Según Saiz, a la luz de la nueva información y argumentación trasladada a partir de entonces por el departamento de Salud a la Intervención General, "esta acabó por concluir que la aplicación del régimen de contratación de emergencia permitía que la adjudicación del suministro de mascarillas tuviera cobertura legal". "De ese modo, las deficiencias señaladas en su labor de control por la Intervención no se correspondían con ninguno de los supuestos de reparo suspensivo que recoge el artículo 21 del Reglamento de Control Interno, debiendo considerarse, por tanto, eliminada la suspensión de la tramitación derivada del reparo interpuesto por la Intervención delegada", ha indicado.

Saiz ha trasladado a Navarra Suma que se volvieron "a precipitar": "Llegaron a emplear su habitual recurso de acudir a la justicia para obtener respuesta a un asunto que les iba a llegar por su cauce natural". "Les trasladamos toda la información relativa a este expediente", ha señalado, para añadir que "el hecho de que en el ámbito de la Administración de la Comunidad Foral haya un órgano fiscalizador interno que actúa con independencia - y la existencia de discrepancias con los gestores que debe resolver el Gobierno es buena muestra de esa independencia - es una garantía de eficacia de ese control".

Ha añadido la consejera que el 30 de junio dio respuesta en el Parlamento y recibieron los parlamentarios el expediente completo y ha expuesto que en septiembre, desde Navarra Suma, "ustedes sabrán por qué", "de repente vuelven a la carga con mi petición de comparecencia además de las del director general de Intervención y la consejera de Salud".

"Eso sí, desde finales de junio hasta hoy, no les he oído decir absolutamente nada del último informe del Interventor General. Silencio absoluto. Y ahí, en ese informe, es donde está el verdadero quid de la cuestión", ha indicado Elma Saiz, quien ha incidido en que "ahí es donde queda de manifiesto que la labor del departamento de Salud queda avalada". "Pero de eso ni media palabra, no vaya a ser que la realidad les estropee la función", ha trasladado a NA+, a quien ha acusado de "intoxicar, confundir a la gente y tratar de sembrar dudas".

REUNIONES Y PARTICIPACIÓN

La consejera ha explicado, en su intervención, que el pasado día 6 de junio, convocó una reunión en el departamento de Economía y Hacienda, a la que acudieron, además de ella misma, la consejera de Salud, la SGT de Salud, el director de Gestión Económica del Servicio Navarro de Salud, la jefa del Servicio de Régimen Jurídico de ese Organismo, el SGT de Economía y Hacienda y el interventor general y director general de Intervención, Iñaki Arrizabalaga. "El objeto de la reunión no era otro que el de resolver las deficiencias señaladas por la Intervención en la resolución de la discrepancia, donde se apuntaba la necesidad de incorporar los informes que permitieran, en palabras de la Dirección General de Intervención, 'delimitar el contenido de los actos administrativos adoptados y atribuir las responsabilidades correspondientes'", ha indicado Saiz.

Según ha dicho, "ahí empezó y terminó mi participación directa en este expediente". "Lo que sucedió antes ya lo conocen. Y lo que sucedió después también. Y lo que sucedió después fue que en ejercicio de su independencia y tras la aportación de la información necesaria y demandada, la Intervención General emitió su informe final con el que se cerró el expediente, ese informe del que ustedes -NA+- no han dicho ni una palabra en contra", ha expuesto.