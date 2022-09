El TAV por Alsasua siempre se ha vinculado a la unión con la ‘Y vasca’ por Vitoria

Los gobiernos navarro y central han pactado avanzar en la planificación y ejecución de las obras del TAV entre Pamplona y Alsasua. El paso del TAV por Alsasua siempre se ha vinculado a la conexión con la Y vasca por Vitoria y no por Ezkio (Guipúzcoa). Así se recoge en el estudio informativo que realizó el Ministerio de Fomento en 2018, el último sobre esa unión.

La ministra Raquel Sánchez y el consejero navarro de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza, acordaron desatascar la unión por el norte avanzando en las obras entre Pamplona y Alsasua. Indicaron en una nota que es el tramo "común tanto para la alternativa de Vitoria como la de Ezkio" y que se tramitará de modo independiente al tramo final mientras se decide por dónde discurre la conexión.

QUÉ DICE EL ESTUDIO INFORMATIVO

Las dos opciones que analizó el estudio informativo tienen como tramo común hasta la variante de Irurtzun y a partir de ahí se separan (como se ve en el mapa, réplica de los mapas del estudio). Por Alsasua sólo pasa el tramo que va a Vitoria. Entre el final del trazado común y Alsasua hay una distancia que ronda los 30 km.

QUÉ AFIRMA EL GOBIERNO DE NAVARRA

Desde el departamento de Cohesión Territorial del Gobierno aseguraron que no está descartada ninguna de las dos opciones, ni la de Ezkio ni la de Vitoria, y que precisamente para desatascar esta obra y avanzar, lo que han acordado con el Ministerio es que se construya el tramo común de ambas, a la espera de que se decida por dónde se hará la unión.

Afirmaron que son los técnicos del Ministerio los que sostienen que ese tramo común podría llegar hasta las proximidades de Alsasua, y que es algo que se concretará tras los análisis que se van a hacer con los que “se adaptará” el estudio informativo de 2018. En relación a este, indicaron que esos trabajos plantean trazados muy anchos y que es por eso por lo que desde el Ministerio sostienen que la plataforma común podría llegar hasta Alsasua. No obstante, insistieron que es lo que ahora se va a analizar, con una revisión del trazado desde Zuasti para concretar hasta dónde puede llegar la zona coincidente y construir en ella el corredor.

SE RETRASA LA DECISIÓN PÚBLICA

Iba a ser en una reunión a tres entre la ministra Raquel Sánchez y los consejeros navarro y vasco responsables de la obra pública, Bernardo Ciriza e Iñaki Arriola, ambos socialistas, donde se iba a desbloquear la conexión con la Y vasca. El encuentro, anunciado por la ministra para antes del verano, no se ha celebrado. Todo apunta a que no se va a concretar públicamente por dónde será esa unión en lo que queda de legislatura.

El motivo es que el consejero Ciriza ha pedido esta semana al Ministerio más sondeos y prospecciones en la opción por Ezkio al afirmar que no se han realizado más que 4 sondeos y hay un “alto grado de incertidumbre”. Señaló que, por el contrario, la alternativa por Vitoria está muy analizada y no se prevé que haya problemas geotécnicos. Los análisis sobre el trazado por Ezkio se podrían prolongar hasta un año, se apuntó desde el Gobierno. El consejero advirtió que hasta no tener la información completa de ambas alternativas no pueden tomar una decisión “ni responsable ni posibilista” de la conexión.

El estudio de 2018 concluyó que era “más favorable” la opción por Vitoria, mientras la de Ezkio casi triplicaba el coste y era mucho más compleja, ya que exige construir un túnel de 21 km en la Sierra de Aralar. Una postura que pasó a defender el Ministerio.