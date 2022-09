Educación dice que Irabia-Izaga y Miravalles-El Redín incumplen la ley

los conciertos económicos con los colegios de educación diferenciada Miravalles-El Redín e Irabia-Izaga podrían ser extinguidos al constatar que ambos centros no han convertido en mixtas sus aulas en Bachillerato, la etapa que acababa de renovar su convenio. Educación alega que los centros “no han cumplido con el mandato de la LOMLOE”, la nueva ley educativa, mientras que desde los colegios respondieron que presentarán alegaciones cuando se les notifique ya que consideran que sus “actuaciones son compatibles con el marco normativo actual”. No ha transcurrido aún la primera semana del nuevo curso escolar y ya ha llegado la primera polémica. El consejero de Educación, Carlos Gimeno , comunicó este lunes queal constatar que ambos centros no han convertido en mixtas sus aulas en Bachillerato, la etapa que acababa de renovar su convenio. Educación alega que los centros “no han cumplido con el mandato de la”, la nueva ley educativa, mientras que desde los colegios respondieron que presentarán alegaciones cuando se les notifique ya que consideran que sus

En declaraciones a los medios, el consejero de Educación señaló que “las actas del servicio de Inspección educativa fueron remitidas a la Dirección General de Educación y los hechos constatados en las mismas ya trasladan que obviamente los centros Miravalles-El Redín e Irabia-Izaga no han cumplido en el ámbito del Bachillerato con el mandato de la ley orgánica, la LOMLOE. Los hechos constatados en las actas podrían ser constitutivos de extinción del concierto”, apuntó. Próximamente, el departamento les hará llegar las actas de Inspección para que puedan realizar alegaciones, ya que “es necesario establecer un procedimiento administrativo claro, compartido, que establezca seguridad jurídica, y que permita a todas las partes ejercer su derecho a defender, si consideran que no son así las circunstancias”. “Una vez que recibamos esas alegaciones, el departamento las analizará y establecerá una resolución de extinción o no en función de esa circunstancia”, añadió Gimeno.

Miravalles-El Redín e Irabia-Izaga son los únicos centros que imparten en Navarra la educación diferenciada, la que separa en las aulas a chicos y chicas. Desde hace años mantienen aulas mixtas en la etapa de Infantil (3-6 años) y se podrá prorrogar la financiación de estas aulas hasta que los estudiantes que ya estén matriculados en el centro terminen la etapa educativa. , la que separa en las aulas a chicos y chicas. Desde hace años mantienen aulas mixtas en la etapa de Infantil (3-6 años) y desde el año pasado también en los primeros cursos de Primaria . En aquella ocasión, y tras renovar los conciertos económicos de esa etapa, los centros decidieron implantar las aulas mixtas año, a año, lo que fue validado por Educación. Por medio de una disposición adicional, estableció que

son mixtos ya 1º y 2º de Primaria. Sin embargo, los colegios, con cerca de 4.500 alumnos y 350 profesores, apuestan por su modelo pedagógico, implantado en España y con arraigo en países como EE.UU o Reino Unido. Por ello, está recurrida al De este modo, en este curso. Sin embargo, los colegios, con cerca de, apuestan por su modelo pedagógico, implantado en España y con arraigo en países como EE.UU o Reino Unido. Por ello, está recurrida al Tribunal Constitucional la ley educativa nacional que castiga a estos colegios y confían en que finalmente se validarán sus argumentos, basados en el derecho de las familias de poder elegir libremente el tipo de educación que quieren para sus hijos.

LEY RECURRIDA AL CONSTITUCIONAL

Cuestionados por las declaraciones del consejero, desde el Colegio Miravalles-El Redín este lunes por la tarde se limitaron a declarar lo siguiente: “Cuando se nos comunique la apertura de un procedimiento administrativo expondremos las alegaciones correspondientes, puesto que pensamos que las actuaciones que el colegio ha realizado hasta ahora son compatibles con el marco normativo actual”.

La respuesta del otro colegio de educación diferenciada, Irabia-Izaga, fue similar, y también se la trasladó a las familias: “El colegio Irabia-Izaga afirma que el curso pasado solicitó la renovación del concierto de bachillerato conforme a los requisitos de la LOMLOE, ley recurrida ante el Tribunal Constitucional en varios aspectos; uno de ellos, su referencia a la educación diferenciada. Cuando el colegio reciba una comunicación formal del Departamento de Educación sobre el cumplimiento de los conciertos de bachillerato, hará las alegaciones correspondientes, porque considera que la actuación del colegio cumple la ley, que, por afectar al derecho fundamental a la educación, no puede ser aplicada retroactivamente y debe respetar la confianza legítima de los padres que en su día optaron por el modelo de educación diferenciada que ofrece el colegio”.