La semana pasada se confirmaron en Navarra 14 casos de gripe, de los cuales 9 requirieron ingreso hospitalario

informe epidemiológico semanal, referente a la semana del 29 de agosto al 4 de septiembre, elaborado por el ISPLN recoge que continúa la circulación esporádica del virus de la gripe. Esta semana se han confirmado 14 casos de gripe, 9 de los cuales han requerido ingreso hospitalario. En lo que va de temporada se han confirmado 330 casos de gripe que han requerido ingreso hospitalario, 13 en la UCI y 15 han fallecido. Entre los casos subtipados se observa un predominio absoluto del virus A(H3).

Por otra parte, esta semana se ha confirmado 1 caso de virus respiratorio sincitial (VRS) en un adulto.

VIRUELA DEL MONO

En la semana 35 se ha confirmado un caso de viruela del mono, con lo que el número total de casos confirmados hasta la fecha se eleva a 20. Hasta ahora, todos los casos han sido hombres con edades comprendidas entre los 20 y 70 años, y dos han requerido ingreso hospitalario.

Se ha de considerar la posibilidad de este diagnóstico en pacientes con exantema o lesiones ulcerosas, vesiculosas o pustulosas en cualquier parte del cuerpo (genitales, manos, cara, tronco, mucosa oral, etc.), generalmente precedidas o acompañadas de fiebre, dolor muscular o articular y linfadenopatía. Cuando las lesiones tienen localización anal pueden no ser visibles y manifestarse solo como molestias o dolor en la zona. Apoya al diagnóstico el antecedente de exposiciones sexuales de riesgo en los 21 días previos; aunque también pueden producirse casos por contacto estrecho no sexual con las lesiones o secreciones de personas infectadas.

Toda sospecha de un caso de viruela del mono es de declaración obligatoria urgente al teléfono 848 423466 / 848 423440, y fuera de horario laboral al teléfono 620598903. Además, ante la sospecha de un caso el paciente debe permanecer aislado.

En cuanto a las infecciones de transmisión sexual, durante este año el ISPLN observa un aumento hasta niveles superiores a los pre-pandémicos.