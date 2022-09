El delegado del Gobierno en Navarra afirma que no hay base para prohibir el Ospa Eguna de Alsasua

Delegación del Gobierno en Navarra rechaza el Ospa Eguna previsto para este sábado en Alsasua, un acto que "no debería producirse" pero que no se puede prohibir "con los datos de los que se dispone actualmente y los antecedentes previos", tal y como apuntan los informes de la Abogacía del Estado, la Fiscalía o la Guardia Civil. Larechaza elprevisto para este sábado en, un acto que "no debería producirse" pero que", tal y como apuntan los informes de la Abogacía del Estado, la Fiscalía o la Guardia Civil.

José Luis Arasti, quien ha remarcado que "este acto no se debería producir pero en este caso todas las instituciones tenemos las limitaciones y herramientas tanto jurídicas como legales que tenemos y con esas hay que trabajar". Así lo ha manifestado el delegado del Gobierno en Navarra,, quien ha remarcado que "este acto no se debería producir pero en este caso todas las instituciones tenemos las limitaciones y herramientas tanto jurídicas como legales que tenemos y con esas hay que trabajar".

Tras señalar que la Delegación "en ningún momento se ha quedado inmóvil", ha explicado que han solicitado un informe a la Abogacía del Estado para que dijera si era posible su suspensión y en su respuesta hace referencia al artículo 21 de la Constitución que en el punto 1 reconoce el derecho de reunión pacífica, sin armas y el ejercicio de este derecho sin autorización previa.

En el punto 2, en el caso de manifestaciones, se indica que es precisa la comunicación previa a la autoridad, como así se ha hecho en este caso, pero se apunta que "solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para las personas o bienes".

En esa comunicación previa, se detallan los actos, que incluyen una manifestación, y el eslogan "Poliziarik ez. Langileon aurkako errepresioa gelditu" (Policía no. Detengamos la represión contra los trabajadores) que el abogado del Estado "tampoco considera constitutivo de delito".

En su informe viene a decir que no se puede prohibir la manifestación por "indicios que no estén probados", ha señalado Arasti, quien ha agregado que por la información que se tiene y por convocatorias anteriores "no ha habido ese riesgo", por lo que concluye que "no es posible prohibir la manifestación con base a valoraciones fundadas de alteración del orden público".

Aún así, ha remarcado, han querido ir más allá y han solicitado un informe a la Guardia Civil, en el que "vienen a decir lo mismo, que en función de la información de la que disponen y de los antecedentes de los años precedentes no ven que se puedan producir alteraciones del orden publico y menos que puedan ser un peligro para las personas o para los bienes".

A todo ello ha sumado que la Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha pronunciado en la misma línea y, al igual que la Delegación, ha encomendado a la Guardia Civil que vigile y controle por si se produjera algún acto de enaltecimiento del terrorismo o delito de odio y si es esa lo comunique y proceda como corresponde.

Ante algunas críticas vertidas en los últimos días desde diferentes ámbitos, Arasti ha asegurado que el Gobierno central "apoya las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad" y la mejor muestra de ello, ha dicho, es dotarles de recursos tanto humanos como materiales.

Al respecto ha indicado que están "orgullosos de que esta misma semana con incorporación de alumnos de la Policía Nacional a las comisarios son 154.535 agentes entre los dos cuerpos, Policía Nacional y Guardia Civil, a 605 efectivos solo del máximo histórico de 2011".

El Ministerio de Interior "ha recuperado en los últimos cuatro años más de 12.400 efectivos que suponen que suponen el 95 % de los que en las dos legislaturas del PP se sacaron de las calles", por lo que ha aseverado, "nadie nos va a dar lecciones".

"En Navarra, donde siempre se nos está acusando de expulsar a los cuerpos policiales, desde 2017 hasta hoy hay casi 150 más", ha afirmado tras lo que ha dicho que le "sorprende que muchas personas" que se quejan por el Ospa Eguna y piden públicamente su prohibición sean abogados del Estado y tengan conocimiento de la legislación vigente y las limitaciones que jurídica. A su juicio, es un intento de "manipular sabiendo que es complejo y complicado poder prohibir este tipo de actos".

En la víspera del Ospa Eguna, este viernes, Ciudadanos ha convocado un acto en Alsasua en apoyo de la Guardia Civil.