Ciudadanos afirma que su acto en Alsasua no es una "provocación" sino un "agradecimiento" a la Guardia Civil

Carlos Pérez-Nievas, ha afirmado este martes que el acto organizado por su formación para este viernes en no es una "provocación" sino un acto de "agradecimiento" a la El coordinador de Ciudadanos Navarra,, ha afirmado este martes queen Alsasua , antes del Ospa Eguna,a la Guardia Civil.

Pérez-Nievas ha asegurado, en una rueda de prensa, que el acto no será "un mitin político" de Ciudadanos y ha señalado que sólo habrá una pancarta en la que se lea 'Gracias. Eskerrik asko', sin el logotipo de Ciudadanos, por lo que ha animado a vecinos de Alsasua o a representantes de otros partidos políticos a acudir. El acto será a las 12 horas junto al cuartel de la Guardia Civil.

Begoña Villacís, o el diputado en el Congreso Edmundo Bal, además de representantes del partido en País Vasco, La Rioja o Cataluña. Carlos Pérez-Nievas ha explicado que se trata de un acto organizado por el Comité Autonómico de Ciudadanos Navarra y al que acudirán cargos del partido en el ámbito nacional, como su presidenta, Inés Arrimadas , la vicealcaldesa de Madrid,, o el diputado en el Congreso, además de representantes del partido en País Vasco, La Rioja o Cataluña.

Pérez-Nievas ha explicado que la dirección de Ciudadanos Navarra decidió organizar el acto porque "no podemos estar un año más sabiendo lo que va a ocurrir el 3 de septiembre -en el Ospa Eguna- y realizar manifestaciones públicas pero no hacer nada, dejar sola a la Guardia Civil y no trasladarle de manera directa y cercana que estamos con ellos, y que hay una parte inmensa de Alsasua, de Navarra y de España que estamos con ellos".

El dirigente de Ciudadanos ha afirmado que la Guardia Civil ha recibido "con agradecimiento" este acto, si bien ha reconocido que "supone un trastorno para la Guardia Civil, porque tiene que velar por nuestra seguridad". "Agradecemos su esfuerzo y les pedimos disculpas por las molestias que les vamos a causar", ha dicho.

En todo caso, Pérez-Nievas ha defendido esta protesta contra el Ospa Eguna, un Ospa Eguna que ha calificado como "la celebración del odio hacia un colectivo que son personas, que tienen familias, hijos y que van a ser sometidos a la vejación".

Pérez-Nievas ha afirmado que, mientras exista el Ospa Eguna, debería existir también este acto de reconocimiento a la Guardia Civil y ha señalado que "sería inaceptable" que por ejemplo hubiera todos los años un acto en el que hubiera quien reivindicara que "vamos a echar a los moros de España".

El coordinador de Ciudadanos Navarra ha señalado que han tratado de contactar con el alcalde de Alsasua para trasladarles el sentido del acto que celebrarán el viernes y explicarle "el contenido pacífico de la concentración, que es todo menos una provocación a nadie". Según ha apuntado Pérez-Nievas, está pendiente de que el alcalde contacte con ellos.

crítico con el portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ramón Alzórriz, tras su respuesta el lunes a unas Por otro lado, el dirigente de Ciudadanos ha sido, tras su respuesta el lunes a unas declaraciones de Edmundo Bal, quien habló del acto de Alsasua y criticó que se trata de "expulsar del País Vasco a la Guardia Civil"

En concreto, Alzórriz señaló en Twitter: "Es insultante el desconocimiento y la mentira: ni Alsasua está en Euskadi ni se va a 'expulsar' a la Guardia Civil de ninguna parte. Actos como el Ospa Eguna son inaceptables y los rechazamos totalmente".

Carlos Pérez-Nievas ha afirmado que Alzórriz "vuelve a tener miedo de posicionarse" y "no quiere enfadar a sus socios" y ha señalado que el Partido Socialista "vuelve a ser un partido cobarde, que lo que hace es esconderse en excusas para no estar" en el acto de Alsasua. En todo caso, ha dicho que la concentración organizada por Ciudadanos está abierta a personas del PSN que quieran acudir.

Preguntado sobre si Edmundo Bal se equivocó al hablar de Alsasua y Euskadi, Pérez-Nievas ha afirmado que Edmundo Bal "ha sido el abogado del Estado que hizo causa de los agredidos de Alsasua" y ha explicado que el lunes habló del "contexto", porque "se quiere a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad fuera de Euskadi y de Navarra, y que no mencionara a Navarra nos afecta cero". "Edmundo Bal estuvo aquí el día 6 de julio -en el inicio de los Sanfermines-, conoce perfectamente Navarra y dónde está Alsasua. Es una anécdota que nos importa cero", ha insistido.