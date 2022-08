Remírez acusa a Navarra Suma de actuar con "mala fe" en el tema de las mascarillas

una sombra de duda" y "prejuzgar una parte por el todo sin esperar a que se pronuncie la En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Remírez ha acusado a NA+ de "extendery "prejuzgar una parte por el todo sin esperar a que se pronuncie la Cámara de Comptos ".

El portavoz del Ejecutivo ha explicado que hay dos circuitos diferenciados, "uno que provenía del acuerdo entre Sodena, Albyn y la CEN, que estaba destinado al ámbito privado, de las pymes, de cara a garantizar la actividad económica tras la situación de confinamiento y a preservar la prevención de riesgos laborales de los trabajadores; y otro el ámbito, el público, en la actividad del SNS, para proveerse de equipos de protección para atender los servicios públicos y garantizar la protección de los profesionales".

Remírez ha afirmado que "en el ámbito privado el Gobierno de Navarra no actúa y ahí actúa Sodena" y que en el ámbito del SNS sí actúa el Gobierno foral como "comprador directo" a través de recursos presupuestarios. "No hay que confundir los dos ámbitos de actuación", ha sentenciado, para añadir que "las mascarillas fruto del acuerdo de Sodena y la CEN eran solo para utilización de empresas privadas y no estaban a disposición del Gobierno de Navarra".

Según ha afirmado el consejero, "esto lo conoce Navarra Suma y las dos parlamentarias que anunciaron este tema; no hablamos de ignorancia por parte de Navarra Suma sino de una actuación de mala fe por Navarra Suma al tratar de extender sombras de sospecha". "Navarra Suma sabe que esas mascarillas no eran propiedad del Gobierno foral sino fruto del acuerdo entre tres partes", ha añadido.

Remírez ha manifestado así que "vemos ansiedad política por parte de Navarra Suma, sin esperar a que por ejemplo la Cámara de Comptos se pronuncie". "También hay mala fe al tratar de confundir a la ciudadanía cuando son conscientes de los dos circuitos diferenciados y también hay un interés partidista", ha agregado.

En la rueda de prensa, Remírez ha defendido que el Ejecutivo foral "ha tenido proactividad en el control de la actividad y en la transparencia publicando tanto los informes de auditoría como los mecanismos de control por parte del Gobierno de las empresas públicas". "Los órganos de control del Gobierno funcionan y en el caso de las empresas públicas es un control a posteriori porque así lo marca la norma y se ha ejercido", ha dicho.

"Ahora es el momento administrativo y político. Le corresponde trabajar a la Cámara de Comptos, que tendrá que emitir un dictamen. También es el momento del ámbito parlamentario con unas comparecencias ya anunciadas y otras solicitadas", ha trasladado durante la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno. Ramírez ha recordado que Comptos ya avaló la gestión de la pandemia durante 2020 "con algunos puntos de mejora". Ha añadido que, durante la comparecencia e la presidenta de Comptos el 12 de mayo de 2021 para dar cuenta de ese informe, ya se recogía "el reparo de intervención" sin que "ningún grupo político dijera nada".

Remírez ha recordado que "Comptos auditó la actividad, la gestión de la pandemia del covid por parte del Gobierno en el año 2020 y avaló la gestión íntegramente con algunos puntos de mejora".