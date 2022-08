Las piscinas son la válvula de escape para aliviar el calor sofocante que azota Navarra estos días, que rondará los 40 grados de temperatura en muchos puntos. En cambio, más de un usuario podría encontrarse con la puerta de su piscina cerrada o con unas instalaciones bajo mínimos. ¿Cuál es la razón? Este jueves 11 de agosto está convocada una huelga de trabajadores de empresas que gestionan servicios deportivos de entidades públicas o privadas.

La causa de estos paros tiene que ver con la petición de la mejora salarial de las 2.000 personas que emplea el sector en Navarra. Se estima que un total de 30 piscinas de Navarra podría cerrar este jueves.

Según Rubén Ramallo, responsable de instalaciones deportivas de CC OO, “el convenio de gestión deportiva de Navarra lleva caducado desde 2020”. “Hay salarios bastante precarios, unos 1.200 euros, y llevan congelados más de dos años”, añadió. Las negociaciones con la patronal del sector no están fructificando en acuerdos, y los sindicatos piden no perder poder adquisitivo, y solicitan al menos la subida del IPC, hacia el 6%”, indica Ramallo.

este jueves a las 19 horas) medirá el sentir del colectivo. No se descartan nuevos paros en las La concentración convocada en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona ) medirá el sentir del colectivo.en las piscinas si la situación se enquista.

HUELGA DE PISCINAS EN NAVARRA Y SERVICIOS MÍNIMOS

Los sindicatos CCOO, ELA, UGT y LAB criticaron este miércoles que los Ayuntamientos de Zizur Mayor, Egüés y Peralta pretendían acordar unos servicios mínimos "abusivos" durante la huelga de piscinas e instalaciones deportivas convocada para este jueves 11 de agosto.

Según declararon vía nota de prensa, "quieren imponer servicios mínimos en los puestos de recepción, socorrismo, limpieza y mantenimiento" en estas instalaciones. "Los servicios mínimos, en tanto que suponen una limitación del derecho fundamental de huelga, deben estar suficientemente fundamentados y ser razonables y proporcionales de cara a garantizar el derecho de huelga", han dicho. Han añadido, además, que "su fijación no corresponde a los ayuntamientos, sino a la autoridad laboral, en este caso al Gobierno de Navarra".

"Al no tratarse de un servicio esencial ni ser una huelga de larga duración, los servicios mínimos no están justificados en ningún caso", han dicho. Sobre las localidades de Zizur Mayor, Valle de Egües y Peralta, han indicado que "no han solicitado a la autoridad laboral la fijación de estos servicios mínimos" y han criticado que "veta a los sindicatos su derecho a realizar alegaciones".

