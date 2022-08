Una huelga puede provocar este jueves el cierre de numerosas piscinas en Navarra

En un día, el de este jueves 11 de agosto, en el que se esperan temperaturas cercanas a los 40 grados, es más que probable que muchas piscinas de Navarra no puedan abrir sus puertas, o lo hagan de forma parcial sin que los usuarios se puedan bañar, al haberse convocado una huelga de trabajadores de empresas que gestionan servicios deportivos de entidades públicas o privadas. Son sobre todo municipales, pero también privadas que tienen subcontratados servicios como los de socorrismo, mantenimiento, limpieza, recepción, administrativos... En total, unas 2.000 personas en toda Navarra. No se verán afectadas las que tienen personal propio contratado directamente.

mejoras en sus condiciones laborales, teniendo en cuenta que, según indicó Rubén Ramallo, responsable de instalaciones deportivas de CC OO, "el convenio de gestión deportiva de Navarra lleva caducado desde 2020". "Hay salarios bastante precarios, unos 1.200 euros, y llevan congelados más de dos años", añadió.

NEGOCIACIÓN SIN ÉXITO

El representante sindical explicó que llevan un año negociando con la patronal (empresas como Gesport, Sedena, Urtats, etc.), “pero sin éxito”. “Nos ofrecen subidas de entre el 2 y el 3% y nosotros, ante salarios muy bajos, queremos que se reconozca el trabajo de estas personas y que no pierdan poder adquisitivo, por lo que solicitamos al menos la subida del IPC, hacia el 6%”, dijo.

Aunque habrá que esperar a la jornada de este jueves para comprobar el seguimiento y la afección en las distintas instalaciones, Ramallo auguró que puede provocar el cierre de unas 30 piscinas en toda Navarra. Señaló que en la comarca de Pamplona puede afectar a Sarriguren, Artica, Berrioplano, Mutilva o Huarte. De hecho, en esta última ya colocaron el miércoles un cartel en el que se anunciaba que la zona de césped iba a estar abierta, pero que es probable que los vasos de la piscina estén cerrados por la huelga.

Además, Ramallo citó otras localidades que se pueden ver afectadas como Peralta, San Adrián, Caparroso, Tafalla...

Por el momento, la huelga solo está convocada para este jueves, pero no se descarta convocar otra jornada para el último fin de semana de agosto si no se llega a un acuerdo. “Nosotros no queremos huelga, sino seguir negociando y llegar a un acuerdo”, añadió.

Está previsto que por la mañana haya piquetes por piscinas, y se ha convocado una concentración a las 19 horas en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona.