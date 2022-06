ANET avisa de que bajará la calidad del transporte escolar al subir los precios

Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, Asociación Navarra de Empresarios del Transporte, asegura no tener “ninguna esperanza en el porvenir de nuestras pymes”. A su modo de ver, las recientes medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, “no aportan ninguna solución para el incremento de costes del sector de viajeros, ya que la única medida que solventa algo la escalada de precios es la ayuda de 20 céntimos por litro de gasóleo”. ANET lo componen en este momento 24 pymes navarras en el ámbito del transporte de viajeros. A causa de la reciente publicación del, de 25 de junio, ANET , la, asegura no tener “ninguna esperanza en el porvenir de nuestras pymes”. A su modo de ver, las recientes medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la, “no aportan ninguna solución para el incremento de costes del sector de viajeros, ya que la única medida que solventa algo la escalada de precios es la ayuda de 20 céntimos por litro de gasóleo”. ANET lo componen en este momento 24 pymes navarras en el ámbito del

Añaden al respecto que, “esta cifra de los 20 céntimos por litro de gasóleo, con la escalada de precios y la que parece que viene para el verano, con la estimación de llegar a los 3 euros por litro de gasóleo, ya ha absorbido la compensación mencionada, y lleva a las empresas a unas tensiones de tesorería inasumibles tras una crisis como la Covid-19, en la que no ha existido movilidad para los viajeros”.

Denuncian así que “las ayudas planteadas se olvidan de los servicios escolares, las excursiones, los viajes en grupo; y sólo fomentan la demanda de las líneas regulares en el ámbito urbano e interurbano, que están subvencionadas. De manera que, en el resto de los ámbitos, tememos no poder cubrir los costes, sobre todo en lo que respecta a los contratos con la administración, sin actualizarse”.

En concreto, señalan que “los costes de las empresas de transporte de viajeros que realizan los servicios de transporte escolar, encargados por su departamento, se han elevado considerablemente en los últimos meses, destacando el incremento del precio del combustible (gasóleo)”.

Indican que “el estudio de costes que se utilizó para la licitación de transporte escolar toma como referencia de precio el siguiente importe sin IVA: 0,9056 € el litro para la determinación de las distintas tarifas actuales del encargo para el curso 2021-22. Esta cuantía con IVA es de 1,0958 €, similar a la media nacional de enero de 2021: 1,0969 €”. En contraste, señalan que “en la actualidad, la referencia media nacional de mayo de 2022 es de 1,88 €/litro, según los datos suministrados por los organismos oficiales y, a día de hoy, exceden de los 2 €/litro”. Detallan así “un pronunciado incremento continuado durante 2021, y un fuerte incremento desde marzo de 2022 que todavía no se ha estabilizado”.

Por ello, insisten en necesitar la revisión urgente de las tarifas que cubra los costes actuales de las empresas de viajeros, y especialmente el del combustible, debido a su significativo desfase, independientemente de que no compartan la idoneidad del estudio de costes presentado en la licitación”.

LA RESPUESTA DE EDUCACIÓN

Recuerdan, asimismo, que “estos datos de la variación del combustible obviamente no recogen, ni pueden, la variación que existirá en el curso escolar 2022/2023, y nos preocupa no poder cumplir con el servicio si continúa, como se prevé, esta tendencia al alza sin actualizarse la tarifa de las licitaciones forma equivalente”.

Ante toda esta suma de costes y gastos, desde ANET lamentan que “la respuesta del departamento de Educación ha sido que continuemos con la misma tarifa calculada en enero de 2021, incrementada en un 3,75%. Si nos pagaran los servicios por lo que cuestan y nos permitieran generar beneficios, el sector podría garantizar el transporte escolar en un futuro. De no ser así, la calidad del servicio no podrá ser la misma, porque no podremos renovar flota ni contar con conductores”.