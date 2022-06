Las escuelas infantiles ven "insultante" la propuesta de Gimeno y continuarán las movilizaciones

La Plataforma 0-3 Navarra continuará sus movilizaciones al considerar que la oferta recibida desde el Gobierno de Navarra la semana pasada "es insuficiente e insultante". Así lo han manifestado este lunes 20 de junio en rueda de prensa las portavoces de la plataforma Isabel Iriguibel y Eider Garde, que han criticado que el "único objetivo" del Ejecutivo foral es desconvocar la huelga y no "dignificar el ciclo".

Ambas portavoces han considerado engañosa la propuesta presentada por el Departamento de Educación. "El 23% escuelas infantiles públicas no va a recibir nada para contratación de personal de apoyo del que alardean. La subida salarial propuesta, no contempla los complementos de responsabilidad, pedagógico, de formación, ni la asunción de la antigüedad, que siendo un derecho, no se contempla en los módulos de financiación", han explicado.

Asimismo, aseguran que no existe por parte del consejero de Educación, Carlos Gimeno, voluntad negociadora. "Participar como invitadas en el órgano de coordinación del 0-3 y tener que esperar de semana en semana para comunicarnos sus decisiones, que no es lo mismo que negociar, no facilita para nada la resolución del conflicto. Está claro que les interesa dilatar esta situación para ahorrarse parte del módulo y de paso, ver si nos ahogan económicamente. Si nuestro sector, fuera un sector productivo, no hubiesen permitido que se dilatase tanto en el tiempo", ha señalado la plataforma en un comunicado.

Según ha añadido, "la experiencia nos ha demostrado que el Gobierno de Navarra solo ha empezado a trabajar cuando nosotras hemos activado una huelga indefinida, que era totalmente evitable porque lo que pedimos ahora ya lo veníamos pidiendo desde hace décadas en los despachos".

"Lo triste es que no sean capaces de ver y entender que lo que estamos pidiendo va mucho más allá de una simple subida salarial. Dinero hay, lo sabemos nosotras y lo sabe la clase política", asegura el colectivo de educadoras. Por este motivo, aseguran que están dispuestas mantener su pulso: "Somos muchas, estamos fuertes y unidas. Nuestras peticiones son legítimas y justas. No hemos llegado hasta aquí para aceptar migajas", concluyen.

Iriguibel ha reclamado "que todas aquellas propuestas para la mejora del 0-3 sean estructurales y equitativas". "Es indispensable una calendarización de actuaciones y propuestas", apuntan. La plataforma se muestra crítica con los pasos que ha dado el Gobierno de Navarra en las últimas semanas. Así, señalan que la creación del Servicio 0-3 años ha supuesto un gasto de 300.000 euros, "con los sueldos correspondientes a esas tres jefaturas, sin que ese coste haya tenido ninguna repercusión en el funcionamiento ni en el asesoramiento de las escuelas".

Las educadoras también critican que la aprobación del Decreto 61/2022 del 1 de junio que regula el ciclo se ha hecho sin tener en cuenta al sector de las escuelas infantiles públicas y pone en peligro los proyectos educativos existentes en Navarra. La plataforma ha vuelto a defender el documento que trasladó a Educación al inicio de la huelga, a finales de abril. Defienden principalmente una bajada de ratios de alumnado por cada profesor. "Nuestra propuesta para los presupuestos de 2023 debe ser analizada por el gobierno y debe ser tenida en cuenta a la hora de realizar el proyecto de presupuestos y no limitarse simplemente a decir que es irreal”, concluyen.