Los grupos critican la proposición de ley de Na+ sobre el ciclo 0-3 años, que se tramita por procedimiento ordinario

Navarra Suma, Javier Esparza, ha manifestado este lunes que "gracias a gobiernos de UPN hay centros de 0-3 años en Navarra, quienes impulsaron estos centros fueron gobiernos de UPN y también quienes convirtieron a Navarra en pionera en este ciclo". "Ahora toca seguir dando pasos para que Navarra siga siendo pionera, y mejorar las condiciones laborales de las trabajadores y la calidad del servicio", ha dicho, por lo que ha defendido la proposición de ley que han presentado. El portavoz de

Esparza ha pedido a los grupos que "piensen en los ciudadanos, en las trabajadores, en un servicio que es esencial y dejen de meter miedo". "Esta ley repercutirá en el desarrollo del ciclo porque esto es una cuestión económica, de prioridades", ha defendido.

El socialista Ramón Alzórriz ha puesto en valor la propuesta "valiente" de Educación en la negociación con la Plataforma 0-3 para una solución a la huelga y ha señalado que entienden las reivindicaciones de la Plataforma, "se llevan muchos años de retraso en mejorar las condiciones laborales del sector". Y ha manifestado que "no compartimos la proposición de ley de Navarra Suma, algo que no hicieron en los años de su gobierno y que ahora reclaman como oportunismo político, es indecente".

Ha querido destacar "el esfuerzo que se está haciendo con un aumento del 27 por ciento para el ciclo, con esos acuerdos con EH Bildu, que permiten mejorar en más de 4 millones el dinero que se destinaba al 0-3 años, la gratuidad para las familias con rentas menores de 20.000 euros, mejorando las ratios, los módulos, la aportación de los ayuntamientos". "Es la primera piedra para un 0-3 gratuito y universal", ha dicho, para pedir que la Plataforma sea consciente del "esfuerzo" que se está realizando. "Hay que seguir ahondando para mejorar las condiciones para llegar a lo que tenemos en los acuerdos, hay que valorar los avances", ha expuesto Alzórriz, para indicar que el Ejecutivo "ha llegado al límite al que podía llegar".

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha señalado que no entienden la tramitación en lectura única y urgente de la proposición de ley de Navarra Suma "cuando el departamento de Educación está sentado ya a la mesa con el colectivo, que es lo que pedíamos desde el primer momento". "Además, como ha advertido EH Bildu, la propuesta puede tener afecciones en el ámbito de responsabilidades de los diferentes ayuntamientos, y hay que verlo con los propios afectados", ha expuesto.

Según ha dicho, la proposición de ley "acomete algunos de los problemas que están encima de la mesa, pero no una de las principales reivindicaciones que habrán de ser tratadas entre departamento y colectivo, como son los ratios". "La proposición de ley es precipitada, la mejor vía será la de un acuerdo entre el colectivo y Educación", ha defendido Barkos.

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha señalado que, "cuando se cumplen casi dos meses de la huelga y cuando el curso escolar llega a su fin", es preciso "hacer una nueva reflexión sobre la situación". Ha afirmado que el Ejecutivo foral hizo la semana pasada una propuesta a la Plataforma, que "recoge compromisos firmados con nuestro grupo, como aumentar la financiación del módulo y estabilizar las contrataciones que se han hecho". "Esta propuesta debe ser un punto de partida, no un punto y final; no es una propuesta definitiva", ha dicho, para señalar que sí "es un avance importante".

Araiz ha explicado que "tenemos firmado con el Gobierno que hay una previsión de rebajar las ratios y de homologación de los salarios de los trabajadores y hay que cumplir el camino y de la mano de la FNMC". "Hay que hacer un trabajo y una negociación serias, no podemos hacer lo que ha hecho Navarra Suma, que ha hecho oportunismo político con su proposición de ley", ha dicho, para criticar que "no ha contrastado con nadie el contenido de la proposición y quiere aparecer de salvador de una situación cuando en su momento aplicó serios recortes". "No es momento de actuar con irresponsabilidad ni crear falsas expectativas", ha afirmado.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha criticado que a Javier Esparza (Navarra Suma) "le gusta estar en todos los fuegos y esta ley todavía no tiene seguridad jurídica". "Hoy se ha pedido un informe jurídico a la Cámara, que nosotros compartimos", ha dicho, para exponer que la proposición de ley de Na+ es "un brindis al sol en el sentido más partidista de la palabra, demostrando la impotencia de la derecha cuando no gestiona".

Finalmente, Marisa de Simón, de I-E, ha calificado de "chirigotada" la proposición de ley de Navarra Suma, "una auténtica chirigotada en un grupo político que ha provocado esta situación en el 0-3". "El 0-3 no tendrá solución global y duradera hasta que esta etapa educativa sea incorporada en toda la etapa de enseñanza no universitaria", ha dicho, para afirmar que es "el departamento de Educación quien asuma el diseño de esta etapa".

"Lo que no puede ser es la situación por la que están atravesando las trabajadoras, que depende de dónde una trabaje recibe un salario u otro; la ley no soluciona el problema porque el Gobierno no tiene la capacidad para intervenir en los ayuntamientos y hoy la mayoría del 0-3 corresponde a los ayuntamientos", ha dicho, para opinar que "lo que ha hecho el Gobierno, en particular el consejero de Educación, es llegar tarde y muy mal a dar respuesta a las reivindicaciones de las mujeres que se merecen un mejor trato por parte del Gobierno de Navarra".