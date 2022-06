El alcalde de Lerga, sobre los incendios: "Se ha quemado mucho, hay mucha pérdida"

alcalde de Lerga, Ignacio Iriarte, ha afirmado este lunes que con losmucha pérdida, cereal, monte... de todo", pero que el fuego, en esta zona, "está bastante aparte del pueblo". El, ha afirmado este lunes que con los incendios declarados en la Comunidad foral durante el fin de semana "se ha quemado mucho, hayde todo", pero que el fuego, en esta zona, "está bastante aparte del pueblo".

"A primera hora he marchado al pueblo para tranquilizar a la gente y he visto que se ha quemado mucho, hay mucha pérdida: cereal, monte... de todo. Pero bueno, está aún bastante aparte del pueblo y te queda esa tranquilidad, que no llegue al pueblo. Hay varias dotaciones de bomberos rodeando, hay gente que tiene maquinaria, tractores fuertes, que se ha quedado allí para apoyar en lo que sea", ha explicado Iriarte, que se encuentra alojado en Sangüesa.

Ha señalado que en estos momentos hay "más tranquilidad que anoche", cuando "la incertidumbre era total" porque temían que el fuego llegase a las casas. "En aquel momento había más humo que fuego, se veía el fuego bastante aparte. Pero el viento tan fuerte que movió, pues arrimó enseguida", ha señalado.

En cuanto al momento del desalojo, ha relatado que ocurrió todo "muy deprisa". "Unos estaban comiendo, otros estaban tomando el vermut, eran las 14.20 o por ahí, y la Policía Foral me viene diciendo que nos tienen que desalojar, que todos tenían que salir al polideportivo de Sangüesa, y que evacuaban el pueblo", ha explicado.

Según ha apuntado, "la gente, conforme se fue enterando, fue bajando" a Sangüesa, otros se fueron a Pamplona, Burlada o Barañáin, donde muchos tenían su primera vivienda o casas de familiares. Iriarte ha señalado que se encuentra en contacto "permanente" con los equipos de gestión de emergencias y "esperando sus noticias", si bien cree que "van a tardar".

Por otro lado, un vecino de la localidad que se encuentra reubicado en Sangüesa ha señalado que están "completamente desolados". "Esta cosa es nueva para nosotros y nunca hemos conocido esto", ha explicado. "Ya veíamos lo que venía y esperábamos lo peor. Lo peor llegó y nos hicieron desalojar el pueblo y aquí estamos, esperando", ha remarcado, tras destacar que se encuentran "muy bien atendidos en Sangüesa" y que están "esperando a ver lo que deciden". "Un poco de pena, pero está así la cosa y a ver si pasa pronto", ha concluido.