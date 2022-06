El valle de Etxauri reivindica su cereza

Pero hubo un tiempo en que los agricultores vendían directamente la cereza, a la que llevaban en burros hasta Pamplona para el mercado de Santo Domingo. O atendían a los que se acercaban a sus casas en busca del fruto, recordaba este domingo Mari Carmen Echarri Portillo, nacida hace 75 años en Bidaurreta y productora junto a su marido Manuel Maus Pérez. “Eran tiempos donde había menos variedad. Ahora hemos ganado en oferta y calidad. Y también en comodidad. Antiguamente, los cerezos eran tan altos como los chopos, ahora no los dejamos crecer tanto para facilitar la recolección”.

Recolección que, advertía, también de Bidaurreta , apenas encuentra el relevo generacional. “Mira, me senté con el hijo, le saqué las cuentas y me dijo, pues igual me da que los arranques. La agricultura está muy mal, el que produce vive siempre al límite de no ganar nada y luego ese producto, cuando llega al consumidor, triplica el precio”.sí arrimaba el hombro en casa. “Siempre que puedo ayudo a mis aitas porque ya tienen 70 años y lo necesitan. Sí que es complicado para un joven dejar un trabajo de lunes a viernes para estar pendiente toda la semana. Pero bueno, mientras lo llevemos bien, aquí seguiremos”, decía desde uno de los doce puestos instalados en la feria, junto a otros tantos de productos gastronómicos elaborados en el valle.