Los grupos parlamentarios de Navarra Suma EH Bildu no garantizan que vayan a apoyar el decreto ley foral enviado por el Gobierno de Navarra al Legislativo para la estabilización de más de 3.500 empleos públicos , por lo que el Ejecutivo no tiene asegurados los apoyos necesarios para convalidar el decreto, que se votará el 9 de junio en el pleno del Parlamento. EH Bildu ha pedido que el decreto se pueda tramitar como proyecto de ley para poder modificarlo en el Legislativo.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, que se ha celebrado este lunes en Puente la Reina con motivo del 900º aniversario de la villa, el parlamentario de Navarra Sumaha afirmado que el decreto se debería haber presentado como proyecto de ley, de forma que los grupos parlamentarios pudieran hacer aportaciones a través de enmiendas. "El decreto es una iniciativa del Gobierno, no podemos aportar, si no participamos no podemos aportar nada", ha dicho. En todo caso, ha afirmado que su grupo todavía no ha decidido el sentido de su voto. "Cuando llegue el momento, se decidirá", ha indicado.