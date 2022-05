Ustedes no existen

Si usted ha ido a la farmacia, ha comprado un test de antígenos y ha dado positivo por coronavirus, no es un positivo. Le digo más: es negativo. Tan negativo como que el Ministerio de Sanidad, tan de repente como de repente uno se levanta de la cama y se dice hoy me pongo a fregar el baño, ha determinado que usted no suma sino que hay que restarle de las estadísticas. Usted no existe. Ustedes muchos. De pronto, casi 7.400 mayores de 60 años diagnosticados en Navarra por autotest durante abril y mayo han sido sacados del conteo porque la “nueva estrategia” no tiene en cuenta estos test. Primero fueron invisibilizados los menores de 60 años y ahora esto. Así todo va fenomenal. ¿La covid? ¿Qué covid?