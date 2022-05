Carmen Ezpeleta: “Se nos está olvidando que hay un coronavirus por ahí danzando”

Carmen Ezpeleta, jefa del servicio de Microbiología del insiste en mantener el cuidado y medidas, al menos con los mayores. Y aboga por una mayor vigilancia en todo el país ante la posibilidad de una eventual variante nueva. El SARS-CoV-2 sigue circulando. Y bastante. Además, poco a poco van surgiendo nuevas subvariantes de ómicron (BA.4, BA.5) así como la variante XE. De momento no se han detectado en Navarra pero “nadie” sabe qué va a pasar., jefa del servicio de Microbiología del HUN . Y aboga por una mayor vigilancia en todo el país ante la posibilidad de una eventual variante nueva.

La OMS ha dicho que la pandemia está lejos de terminar.

Sí. Seguro. Esto no se va a acabar. La gente intenta hacer una vida normal y me parece lógico pero con las personas mayores hay que tener mucho cuidado.

Se han detectado variantes de ómicron, BA.4 y BA.5, en Sudáfrica. ¿Por qué se originan tantas en ese país?

Deben tener un sistema de vigilancia muy bueno. No es solo es que las tengan sino que las detectan. En Asturias ya han detectado casos de BA.4 y BA.5.

¿Llegarán a Navarra?

Sí. Iremos viendo cómo van las secuenciaciones. En diez días haremos una nueva con 384 muestras, que es la cantidad que cabe en el equipo, para ver si se mantiene la situación. Además, hace tiempo que se habla de la variante XE y la hemos estado buscando pero no nos ha aparecido en Navarra. Sí aparecen varios tipos de BA.2

¿Entonces la variante BA.2 sigue siendo predominante en Navarra?

Sí. La última secuenciación que hemos realizado nos ha salido un 100% de BA.2.

Pero dice que han aparecido varios tipos. ¿Tiene, a su vez, variantes distintas?

Sí. La BA.2.1, la 2.12, la 2.3, la 2.6...Pero son todas BA.2. La que más tenemos es la BA.2 clásica. pero en la última secuenciación hallamos BA.2.12, BA.2.3, etc.

¿Son más o menos agresivas?

No creo que tengan un impacto mayor. Lo cierto es que nadie sabe cómo es esa cepa de agresiva porque, afortunadamente, la mayoría de la población está vacunada y tenemos anticuerpos. Si no, hubiera sido terrible en ingresos y muertes. La vacunación nos ha salvado la vida. Ahora se está estudiando la situación de inmunidad en la población y vemos que las cifras de anticuerpos postvacunales son muy buenas. Es una buena señal. Estamos protegidos.

¿Pero qué cambios tienen respecto a la BA.2 inicial?

No tienen grandes diferencias entre sí. Cada una es más prevalente en alguna zona concreta. Por ejemplo hay más casos en Alemania de la BA.2.1 mientras que en Dinamarca hay más de la BA.2.9. En Navarra hallamos BA.2.9, por ejemplo.

¿Qué actividad realizan ahora?

En torno a 400 muestras cada día PCR. No se testa a todo el mundo pero con esas intentamos testar las variantes y saber por dónde nos movemos.

¿Es lo más importante ahora saber qué circula?

La vigilancia es fundamental. Si no, no sabríamos qué cepas tenemos. Cada día analizamos las variantes de 25 o 35 muestras.

¿Es suficiente para detectar si llega una variante nueva?

Sí. Pero, además, hacemos la secuenciación (descifra el material genético del virus). La diferencia entre una BA.2 y una XE no se puede ver por el simple estudio de variantes. Hay que secuenciarlo. Con la BA.4 y BA.5 pasa lo mismo.

¿No bajan la guardia?

No, no.

Han subido los casos ¿Estamos en otra ola?

No lo sé. Eso lo deben decir en Salud Pública. La sensación al ir por la calle es que no hay nada y todo es normal. Parece que a todos se nos está olvidando que hay un coronavirus por ahí danzando.

¿Qué le parece?

Sería partidaria de vigilarlo más. Hay que establecer una red de vigilancia, sobre todo entre mayores, para controlar mejor los casos.

¿Es lo que más les preocupa?

Sí. Me gustaría que hubiese una vigilancia mayor de qué pasa con las nuevas variantes.

¿Cómo?

Tener un sistema de vigilancia mayor. No está montado en ningún sitio de España. Estoy en contacto con microbiólogos de todo el país y creemos que el sistema de vigilancia no es suficiente para ver si hay más variantes. Nos preocupa pero en toda España. No nos llegan suficientes muestras. Y es un problema de todo el país.

Pero la situación ahora es distinta...

Sí. Ha cambiado respecto al principio gracias a la vacuna. Estamos mejor pero no sé que va a pasar con las nuevas variantes. Nadie lo sabe. Los casos que se ven ahora en mayores son distintos pero hay que mantener la vigilancia y el cuidado.